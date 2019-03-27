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Başkan Çolakbayrakdar: "Daha iyi hizmet etmek için çalışıyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, şehirde yaşayan herkese hizmet ettiklerini söyledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:43
Başkan Çolakbayrakdar: "Daha iyi hizmet etmek için çalışıyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, şehirde yaşayan herkese hizmet ettiklerini söyledi.


Başkan Çolakbayrakdar, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Nuh Yaşar Metal ve Ağaç İşleri San. Tic. A.Ş.’yi ziyaret etti. Fabrikada çalışan işçilerle bir araya gelip, onlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı, modern bir dünya şehri vizyonuna taşımak için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla yeni bir şehir kurduklarını belirterek, şunları kaydetti;


“Öncelikle yapılan her hizmeti, Kocasinanlıları mutlu ve huzurlu etmek maksadıyla yapıyoruz. Yüzölçümü bakımından Kayseri’nin en büyük merkez ilçesiyiz. Kocasinan’ın en ücra köşesine kadar hizmet ulaştırmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırımlarımız sayesinde Kocasinan, her gün gelişim gösteren nüfus ve konut alanıyla daha da gelişen bir ilçe haline geldi. Daha güzel Kocasinan için mahallelerimizde ulaşımdan altyapıya, çevreden kültür-sanata, eğitimden spora, pazar yerinden temizlik hizmetlerine kadar tüm alanlarda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Özellikle kentsel dönüşümle yeni bir şehir kuruyoruz. Bizler şehirde yaşayan herkese hizmet ediyoruz. Allah izin verirse bundan sonra daha fazla hizmet edeceğiz.”


Başkan Çolakbayrakdar, ‘Güçlü ve Büyük Türkiye’ için Yeni Kayseri’yi Kocasinan’da kurmak için her alanda yatırımları ve projeleri artırarak çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:43
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