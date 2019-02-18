Başkan Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezinde Talepleri Dinledi

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi’nin vatandaşların gönüllerine dokunan çözüm odaklı bir proje olduğunu söyledi.

Kocasinan Belediyesi’nin ‘Siz Anlatın Biz Çözelim’ sloganıyla, ilçe sakinlerine daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek için hayata geçirdiği Çözüm Merkezi ile vatandaşların memnuniyetini sağlıyor. 7 gün 24 saat prensibiyle Kocasinanlılara hizmet veren Çözüm Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, işlerini halletmek ve taleplerini iletmek için Çözüm Merkezi’nde bulunan vatandaşlarla sohbet etti. 0352 222 70 00 nolu numaraya gelen aramalara da cevap vererek vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezinin; tüm belediyecilik hizmetlerini tek bir çatı altında toplayan bir birim olduğunu belirterek, Çözüm Merkezini;bir yönetim tarzının sahaya yansıması olarak nitelendirdi.

“Tüm birimlerimizle planlı ve programlı hizmet üreterek, Kocasinanlılara durmaksızın hizmet götürüyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar,şunları kaydetti: “Bütün gayretimiz; Kocasinan’da yaşayan vatandaşlarımızın daha huzurlu ve daha mutlu olmaları içindir. Bu çerçevede 400 bin nüfuslu ilçemiz sakinlerinin belediyemizden istek ve taleplerini öğrenmek için hayata geçirdiğimiz Çözüm Merkezi ile 7/24 saat hizmet ediyoruz. Yaptığımız yatırım ve projelerimizle Kocasinan’ımız, geleceğe emin adımlarla yürüyor ve her geçen gün ciddi anlamda büyüyor, değişiyor ve yenileniyor”.

Kocasinanlılara daha kaliteli hizmet sunmak için teknolojinin tüm imkanlarından faydalandıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımız, dilek, istek ve şikayetlerini yüz yüze iletebilmenin yanı sıra her türlü iletişim kanalı; sosyal medya, Kocasinan Belediyesi’nin web sitesi, mobil uygulamalı cep telefonu ve 0352 222 70 00’ nolu telefon numarasından her şekilde belediyeye anında ulaşabiliyor. Vatandaşımızın talebi ne ise kayıt altına alınıyor ve hızlı bir şekilde aciliyetine göre çözüm üretiliyor. Bu merkezde sadece çağrılar cevaplanmıyor. 7 gün 24 saat çalışan bir belediyecilik anlayışıyla rutin belediyecilik hizmetinin yanı sıra akut bir ekimiz var. Bir yerde herhangi bir acil yapılması gereken durum söz konusu olduğu zaman, akut ekibiz müdahale ediyor. ” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, “’Halka hizmeti Hakka hizmet’ olarak gören belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.” diyerek sözlerini noktaladı.