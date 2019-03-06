0553 313 94 23

Başkan Çolakbayrakdar, "Çocuklarımız için mutlu olabilecekleri bir şehir inşa ediyoruz"

Her hafta bir okul ziyareti gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, bu sefer Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:10
Başkan Çolakbayrakdar, "Çocuklarımız için mutlu olabilecekleri bir şehir inşa ediyoruz"

Her hafta bir okul ziyareti gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, bu sefer Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Okulun, öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, geleceğin teminatı çocuklar için mutlu olabilecekleri bir şehir inşa ettiklerini söyledi.


Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak okulun öğrencileriyle bir araya gelerek, onlarla keyifli sohbetlere imza attı. Her hafta farklı okulları ziyaret ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Ziyaretlerimizde geleceğimizi yetiştiren öğretmelerimizle bir araya gelip, fikir alışverişinde bulunuyoruz. 7’den 70’e herkesin Belediye Başkanı olabilmek için toplumun her kesimiyle bir araya gelerek, onların istekleri doğrultusunda projeler üretiyoruz. Bundan dolayı tabiri caizse kapı kapı geziyoruz. Çünkü biliyoruz ki gelecek çocuklarımızındır. Bu doğrultuda gençlerimiz ve evlatlarımız için mutlu olabilecekleri bir şehir inşa ediyoruz.” diye konuştu.


Mesleki olarak farklı branşlarda eğitim verildiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü; “ Bizler de Kocasinan Akademi ile her yaş grubuna yönelik farklı ve yeni eğitimler veriyoruz.Özellikle söylemek istiyorum ki gençlerimizin geleceği için her alanda projelerde yer almaya hazırız. Kocasinan Akademi çatısı altında gençlerimize eğitim, spor, sanat ve kültürel faaliyetler gibi hizmetler sunuyoruz ve onları geleceğe hazırlıyoruz. Çünkü sizler bu ülkenin teminatısınız. Büyük ve Güçlü Türkiye, sizlerle birlikte gitgide güçlenecek ve büyüyecek.”


Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ise Başkan Çolakbayrakdar’ın her zaman öğrencilerin yanında olduğunu belirterek, eğitim ve öğretime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.


Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Fatma Hökelek de Kocasinan Belediyesi’nin desteğiyle TÜBİTAK Projesi kapsamında ‘En Değerli Varlığım Annem’ çalışmasıyla bölge birincisi olduklarını belirterek, “Projemiz, TÜBİTAK bölge yarışmasında bölge birincisi olarak Türkiye finaline gitmeyi hak kazandı. Bundan dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet edip, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Başkan Çolakbayrakdar, “İnşallah hep birlikte geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetiştirilmesi noktasında katkılarımız her geçen gün artarak devam edecektir” dedi.


Sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Çolakbayrakdar’ın öğretmenlerin talep ve temennilerini de dikkatle dinleyip not almasıyla toplantı sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:10
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Liseli kız bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yaktı
    1. Liseli kız bitlenen saçlarını benzinle..
    2. Bakan Turhan kopilot aracı kullandı
    3. Aydın’da 4 yeni ambulans sağlık..
    4. Beyza talep etti Başkan adayı Bıyık..
    5. Uysal , Meydankavağı sakinleriyle..
    6. Başkan Akgün, evi yanan ailenin..
    7. Ardahan'da cezaevi görevlileri..
    8. Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
    9. Başkan Çiftçi: "Gürün’ü güzel yerlere..
    10. Benzinle saçını yıkamak istedi...
    11. ÇOMÜ’den açıklama
    12. Gezici deprem simülasyon tırında..
    13. Küçükçekmece’de 15 yaşında çocuğun..
    14. Prof. Dr. Talat Çiftçi’nin yeni kitabı..
    15. Göktepeliler Şahin’e destek sözü verdi
    16. Türkiye’nin ilk kuduz antiserumu..
    17. Elazığ’da, Şehir Hastanesi 872..
    18. Celil Uzun, “Başkan artık yolun sonunu..
    19. Üniversite öğrencilerine uyuşturucunun..
    20. İzmit’te öğrencilere çevre eğitimi..
    21. 200 liralık alışveriş, 150 bin TL..
    22. Çantasında 2 adet tabanca ele geçen..
    23. Korkuteli Belediye Meclis son kez..
    24. Esgin: “Biz siyasetten milletimize..
    25. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili..
    26. Cumhuriyetin 100. yılında 100 yeni..
    27. Karaman’daki uyuşturucu operasyonunda..
    28. BBP Belediye Başkan adayı Ürgüp..
    29. ALES başvuruları başladı
    30. Tartıştığı arkadaşı tarafından..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!