Başkan Çolakbayrakdar: "Birliktelik kültüründen bereket doğuyor"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’de kurumlar ve yöneticiler arasındaki örnek birlikteliğin bereket olarak şehre ve vatandaşlara yansıdığını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu Başkanı Ahmet Taş ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin misafiri oldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu Başkanı Ahmet Taş, şehrin yöneticileri; daha modern ve daha medeni bir toplumun oluşması için yaşlısından gencine ellerinden geldiğince hizmet ettiklerini belirterek, “Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar, durmadan çalışıyor. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bu süreçte kendilerine hem dua ediyor, hem de destekliyoruz” dedi. Başkan Çolakbayrakdar ise Kayseri’nin uyum kültürünün şehre daha güzel hizmetler yapılmasına katkı sağladığını vurgulayarak; “Ortak aklı çalıştırarak ve istişarede bulunarak şehrimize hizmet ediyoruz. Bizler de bu uyumu artırarak devam ettiriyoruz. Kayseri için; kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyum içerisinde çalışmanın neticesinde birlikte hareket edebilme kültürü her geçen gün artmıştır ve böylelikle hizmette kaliteyi de artırmış oluyoruz. Sivil toplum kuruluşların hep desteğini hem yapılması gereken konuları bizlere bildirmesi konusunda şehrimize daha iyi hizmet ediyoruz. Bizler hizmet için varız. Her zaman daha iyi ve daha kaliteli hizmet etmek için gayret ediyoruz. Özellikle sosyal odaklı bir hizmet anlayışıyla bölge sakinlerimize hizmet veriyoruz. Bunlardan biri olan Kocasinan Akademi ile eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında bölge sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet ulaştırıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan sakinlerimize hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri de ‘Birlikten kuvvet doğar’ sözünün en güzel örneğini sergiliyoruz ve bu doğrultuda hemşehrilerimize daha ferah bir şehir sunuyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.