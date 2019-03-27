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Başkan Çolakbayrakdar, “Birçok alanda yatırımlarımızla istihdam oluşturacağız”

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemde şehri geleceğe taşımak adına büyük projeler hayata geçireceklerini ve birçok alanda önemli bir istihdam sağlamak için yatırımlara imza atacaklarını söyledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:44
Başkan Çolakbayrakdar, “Birçok alanda yatırımlarımızla istihdam oluşturacağız”

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemde şehri geleceğe taşımak adına büyük projeler hayata geçireceklerini ve birçok alanda önemli bir istihdam sağlamak için yatırımlara imza atacaklarını söyledi.


Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı’na konuk oldu. Ticaret Odası Üyelerine, yaptıkları ve yapılması planlanan hizmetleri anlatan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’a ve Kayseri’ye değer katacak projeler hayata geçirdiklerini ifade etti.


Yenilikçi belediye anlayışıyla her alanda Kocasinan’a değer kattıklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Tarım alanı olan ilçemize birçok yatırım gerçekleştirdik. Bunlardan biri olan tıbbi aromatik bitki üretimi ile Kocasinan’da 5 bitkiyi yetiştirdik. Bununla ilgili ne yapılacaksa elbirliği ile yapmalıyız. Yapalım ki, gençlerimizin istihdamı için yeni kapılar açılması lazım. İnşallah ilaç ve kozmetik sektörü gibi yeni bir sanayi sektörü oluşacak. Ayrıca 10 bin yıllık geçmişi bulunan siyez buğdayı uygulamasını başlattık ve bu yıl çiftçilerimize ilk mahsul dağıtacağız. Önümüzdeki dönemde ise planladığımız Tarımda Dijital Dönüşüm Projemiz var. Tarımla teknolojiyi buluşturmak, çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak, alın teri ve emeklerinin daha bereketli olması için bir projeyi hayata geçireceğiz. ” ifadelerini kullandı.


MOBİTEK Projesi hakkında da bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, projenin Kayseri’yi dünya pazarında söz sahibi yapacağına dikkat çekerek, “Proje ile firmaların satış kabiliyetini artırmak, inovasyonu kurumsal hale getirmek, dış ticaret ile firmaları yeni pazarlara açmak, özel tasarımlar ile farklı katma değerli ürünler üretilmesine öncülük etmek adına çalışmalarımız önem taşımaktadır. Mobilya sektöründe kendinden söz ettiren şehrimiz, mobilya alanında AR-GE çalışmaları yürüterek, dünya pastasından daha fazla pay alacak. İnanıyoruz ki; güzel şehrimiz Mobitek ile kendinden çok daha fazla söz ettirecek, çok daha fazla söz sahibi olacak ve çok daha fazla istihdam sağlayacaktır” diye konuştu.


Daha güzel Kayseri için hep birlikte inşa edeceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü; “Mutlu bir şehirde yaşamak ve geleceğin teminatı yavrularımızın keyifçe yaşayacakları bir şehir olması için projeler yapıyoruz. Önemli olan geleceğe hizmet verebilecek büyük projelere imza atmaktır.”


Başkan Çolakbayrakdar, “Bizim en önemli hedeflerimizden biri, şehir ekonomisini büyütecek işler yapmak. İşin özü, insana hizmet etmek ve şehri güzelleştirmektir.” diyerek sözlerini noktaladı


Toplantının sonunda Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, günün anısına Başkan Çolakbayrakdar’a yöresel el dokuması kilim hediye etti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:44
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