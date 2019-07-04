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Başkan Çolakbayrakdar, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Liselere Giriş Sınavı’nda tüm soruları doğru cevaplayarak, Türkiye birincisi olan Mehmet Tarman Ortaokulu öğrencisi Fatih Vahip Demir ile Kadir Has Ortaokulu öğrencisi Nurcenan Öztürk’ü Kocasinan Belediyesi’nde misafir etti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:42
Başkan Çolakbayrakdar, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Liselere Giriş Sınavı’nda tüm soruları doğru cevaplayarak, Türkiye birincisi olan Mehmet Tarman Ortaokulu öğrencisi Fatih Vahip Demir ile Kadir Has Ortaokulu öğrencisi Nurcenan Öztürk’ü Kocasinan Belediyesi’nde misafir etti. Öğrencileri bisikletle ödüllendiren Başkan Çolakbayrakdar, “LGS’ de başarılı olan öğrenciler bizleri gururlandırdı ve mutlu etti. Bu başarıların daha fazla olması için eğitim ve öğretime desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz.” dedi.


Başarılı olan öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk’ü makamında ağırlayan Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerle tek tek sohbet edip, yakından ilgilendi. Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime hassasiyetle destek verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Rabbim çocuklarımızın geleceklerini aydınlık etsin. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın geleceği içindir. Çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitim-öğretime desteği artırarak devam ettireceğiz. Kocasinan Belediyesi olarak, ülkemizin geleceği olan gençlerimiz ve çocuklarımız için yatırımlarımız devam edecektir.” diye konuştu.


LGS’ de başarılı olan öğrencileri tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, “Sınavda tüm soruları doğru cevaplayan 2 öğrencimiz, diğer öğrencilere örnek teşkil etmektedir. Bu ülkenin geleceği ve istikbali olan sizlere, yarınlarda Türkiye’yi çok daha iyi yerlere getirmek üzere büyük görevler düşüyor. Bu bilinç ve şuurla yetiştiğiniz zaman gelecek hem sizin hem de milletimiz için çok daha aydınlık olacak. Allah yolunuzu açık etsin. Rabbim başarılarınızı daim etsin.” şeklinde konuştu.


Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ise başarılı öğrencilerin sayısını arttırmak noktasında önem arz ettiğini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.


Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerle yakından ilgilenip, bisiklet hediye etti.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:42
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