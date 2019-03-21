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Başkan Çolakbayrakdar, Argıncık Doğu Sanayi Bölgesinde

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, şimdiye kadar olduğu gibi yeni dönemde de vizyon projelerle vatandaş ve esnafın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalışacaklarını söyledi.

21 Mart 2019 Perşembe 09:51
Başkan Çolakbayrakdar, Argıncık Doğu Sanayi Bölgesinde

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, şimdiye kadar olduğu gibi yeni dönemde de vizyon projelerle vatandaş ve esnafın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalışacaklarını söyledi.


Argıncık Doğu Sanayi bölgesinin her noktasını adım adım gezen Başkan Çolakbayrakdar, işyerlerini tek tek ziyaret ederek, sıkmadık el, almadık gönül bırakmadı. Esnafların hatırını soran Başkan Çolakbayrakdar, onlara ‘Hayırlı işler’ temennisinde bulundu. Esnafın yoğun sevgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, bölgede karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.


Yapılan hizmetleri anlatırken, hizmetleri gönül birliğiyle yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Esnaf ve mahalle ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe bizler de mutlu oluyoruz ve hizmetlerimizi daha büyük bir şevkle yapıyoruz. İşimizi yaparken yüreğimizi, sevgimizi ve inancımızı ortaya koyuyoruz. Çünkü biz şehrimizi ve Kocasinanımızı çok seviyoruz. Bundan dolayı çalışmalarımızı en iyi şekilde ve en ince detayına kadar yaparak, Kocasinan’ımızın Kayserimizin değerine değer katıyoruz. Özellikle Kocasinan; MOBİLYAKENT,Hurdacılar Sitesi, Dökümcüler Sitesi, Galericiler Sitesi, Matbaacılar Sitesi, Eski ve Yeni Sanayi, Demirciler Sitesi, Oto Servisçiler Sitesi gibi birçok alanda ciddi manada üretimin yapıldığı bölgedir. Bundan dolayı esnaflarımızın ihtiyaçlarını elimizden geldiğince karşılıyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi yeni dönemde de inşallah hazırladığımız vizyon projelerimizle esnafımızın her alanda yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalarla Kocasinan’ın hizmet standartlarını yükseltmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.


Ardından Argıncık Yavuz Sultan Selim Caddesi ve Hastane Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet etti ve hayırlı kazançlar diledi.


Ziyaretten memnuniyet duyduğunu söyleyen esnaflar ise Kocasinan Belediyesi’nin her zaman esnafın yanında olduğunu belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:51
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