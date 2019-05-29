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Başkan Çoğaç’tan ‘Dolapta değil askıda olsun’ kampanyası

Hakkari’nin Yüksekova Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Vedat Çoğaç öncülüğünde ‘Dolapta değil askıda olsun’ kampanyası başlatıldı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:06
Başkan Çoğaç’tan ‘Dolapta değil askıda olsun’ kampanyası

Hakkari’nin Yüksekova Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Vedat Çoğaç öncülüğünde ‘Dolapta değil askıda olsun’ kampanyası başlatıldı.


Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, çarşı merkezinde bulunan İhsaniye Camisi’nin dışarıdaki duvarına askılar asarak, Ramazan ayında muhtaç olan insanların bayramda eksiklikleri kalmasın diye ‘Dolapta değil askıda olsun’ kampanyasını başlattı. İhsaniye Camisine askılar asan Başkan Çoğaç, muhtaç insanları sevindirmek için, evlerde biriken elbiselerin atılması yerine gelip bu askılara asılmasını istedi. Bayramda muhtaç insanları sevindirmek için caminin duvarına asılan askılar, elbiselerin dolmasıyla beraber insanlar tarafından yoğun ilgi gördü.


Yüksekova Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Vedat Çoğaç; “Biz bölge halkı olarak her zaman duyarlığımızı korumuşuz. Bundan sonrada da bu tür kampanyalar yapacağız. Bu bayram herkesi sevindirmek için‘Dolapta değil askıda olsun’ kampanyamızı başlattık. Bu kampanyamızdan sonra hemen ‘Askıda ekmek var’ çalışmalarımız hayata geçilecek. Vatandaşlarımızdan ve bilhassa fırıncı esnaflarımızdan destek bekliyor olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:06
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