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Başkan Çoban: "Tüm sözleşmeli öğretmenler kadroya geçmeli"

Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, "Aynı işi yapanlar aynı haklara sahip olmalı, tüm sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir" dedi.

21 Haziran 2019 Cuma 12:32
Başkan Çoban: "Tüm sözleşmeli öğretmenler kadroya geçmeli"

Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, "Aynı işi yapanlar aynı haklara sahip olmalı, tüm sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir" dedi.


Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, sözleşmeli öğretmen ve sözleşmeli din görevlileriyle ilgili 4+2 uygulamasının 3+1 ’e dönüştürülmesine ilişkin TBMM’ye sunulan teklifin nihai çözümü sağlayacak düzeyde olmadığını söyledi. Sözleşmeli öğretmenlikte asıl sorunun süre değil, sözleşmeli statüsünün kendisi olduğunun altını çizen Başkan Çoban, “Aynı işi yapanlar aynı haklara sahip olmalı, tüm sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir” diye konuştu.


Sözleşmeli değil kadrolu statünün benimsenmesi, teklifin kapsamına kurum, unvan, görev yeri ayrımı olmaksızın bütün sözleşmeli personelin dahil edilmesi gerektiğini dile getiren Çoban, "’TBMM’ye sunulan kanun teklifinde öğretmen ve din görevlilerine yönelik iyileştirmeyi gerekli ve doğru buluyoruz’ diyen Yalçın, aynı hak ve imkan kapsamında diğer kamu kurumlarında ve unvanlarda görev yapan personele yer verilmemesini gereksiz tutum ve eksik düzenleme olarak gördüklerini dile getirerek, şöyle devam etti: “Sözleşmeli öğretmen ve din görevlisine 3+1 uygulamasını getiren iradenin/devletin, diğer kurumlardaki/unvanlardaki personeli kapsamın dışında tutmak için haklı ve makul bir gerekçe göremiyoruz. Sözleşmeli öğretmen ve din görevlisi arkadaşlarımızla birlikte sözleşmeli memur, mühendis, hemşire, tekniker, teknisyen ve diğer unvanlardaki sözleşmeli personel arkadaşlarımızın mağduriyetini azaltmak ve mutlu olmalarını sağlamak hem mümkün hem de gereklidir sözleşmeli personel statüsü sona ermeli, mevcut sözleşmeli personel istisnasız kadroya geçirilmeli” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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