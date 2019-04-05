0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Başkan Çoban mazbatasını alarak esnaf ziyareti yaptı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak girdiği seçimden 3.

05 Nisan 2019 Cuma 17:17
Başkan Çoban mazbatasını alarak esnaf ziyareti yaptı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak girdiği seçimden 3. kez Ahlat Belediye Başkanı seçilen Abdulalim Mümtaz Çoban mazbatasını aldı.


Ahlat Belediye Başkanı seçilen Abdulalim Mümtaz Çoban ve belediye meclis üyeleri, Ahlat Adliyesi’ne giderek İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Selin Gümüş’ten mazbatasını aldı. Mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Çoban, "31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Yüce Allah’ın nasibi, halkımızın teveccühü ile yeniden Ahlat’ımıza hizmet etme onuruna eriştik. Seçimin bir kaybedeni olmamıştır. Bu seçimde huzur ve güven ortamı içerisinde sandıklara giderek tercihini yapan tüm ilçe halkımız, dolayısıyla Ahlat’ımız kazanmıştır. Bizi bu onurlu göreve layık görerek aday gösteren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlarımıza, milletvekillerimize ve il başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Seçim süreci boyunca bizlerle yol arkadaşlığı yaparak gece gündüz çalışan, AK Parti ve MHP ilçe başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine, kadın kolları, gençlik kolları başkanları ve üyelerine, her iki partimizin teşkilat mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemizde demokratik bir seçim ortamının yaşanmasına katkı yapan tüm siyasi partilerimizin ilçe başkanları, yöneticileri ve belediye başkan adaylarına, seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi amacıyla mesailerini harcayan mülki idareye ve güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Sandığa giderek tercihlerini kullanan, bizlerden destek ve dualarını esirgemeyen tüm hemşehrilerimizi en kalbi duygularımla saygı ve muhabbetle selamlıyorum" dedi.


Mazbatasını alan Başkan Çoban, ilk iş olarak esnafa teşekkür ziyareti yaptı. Çarşı esnafını tek tek dolaşan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 17:17
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhtarlardan Başkan Kılıç’a ziyaret
    1. Muhtarlardan Başkan Kılıç’a ziyaret
    2. Emekli maaşına ek ödeme zammı son..
    3. Toyota, 24 bine yakın patenti ücretsiz..
    4. Nevşehir Belediyespor yönetimi, Başkan..
    5. Anadolu Üniversitesi ile PTT arasında..
    6. OKA Hestourex 2019 Fuarı’nda
    7. Rus askeri gemisi Çanakkale..
    8. Özlü, mazbatasını alarak belediye..
    9. Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci ilk..
    10. Alanya Belediye Başkanı Yücel,..
    11. AK Parti, Ankara'da tüm sandıkların..
    12. Fransa'nın Ruanda soykırımındaki rolü..
    13. Mahallesinin ’Seyhan Abla’sı
    14. Short Track Türkiye Şampiyonası
    15. Vezirhan’da devir teslim töreni yapıldı
    16. Balıkesirspor Baltok’ta mali kriz
    17. Moritanyalı sendikacılara HAK-İŞ'ten..
    18. Kilis’te dolu ve yağmur hayatı felç..
    19. Tire’de Atakan Duran dönemi resmen..
    20. Adana’da "Dünya Otizm Farkındalık..
    YSK'dan flaş Yalova kararı! Yeniden sayım yapılmayacak
    YSK'dan flaş Yalova kararı! Yeniden sayım yapılmayacak
    CHP'den YSK hakkında suç duyurusu!
    CHP'den YSK hakkında suç duyurusu!
    İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!
    İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!
    AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! Son rakam açıklandı
    AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! Son rakam açıklandı
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü

    Günün Karikatürü

    5 Nisan 2019
    Bekir Coşkun'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! 'Ya bunları yaparsın ya da...'
    Bekir Coşkun'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! 'Ya bunları yaparsın ya da...'
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor