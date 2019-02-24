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Başkan Çoban mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından kısa süre önce hizmete alınan AFBEL Termal Otel’ de eğitim toplantısı için bir araya gelen mahalle muhtarları Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ile bir araya geldi.

24 Şubat 2019 Pazar 13:56
Başkan Çoban mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından kısa süre önce hizmete alınan AFBEL Termal Otel’ de eğitim toplantısı için bir araya gelen mahalle muhtarları Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ile bir araya geldi. Mahalle muhtarları, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın hizmetleriyle Afyonkarahisar tarihine adını altın harflerle yazdırdığını ifade ederek gönüllerde taht kurduğunu söyledi.


Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban mahalle muhtarlarıyla buluştu. Mahalle muhtarları Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’dan övgüyle söz etti. Başkan Çoban’ın hizmetleriyle Afyonkarahisar tarihine adını altın harflerle yazdırdığını ifade eden mahalle muhtarları, gönüllerde taht kurduğunu söyledi. Başkan Burhanettin Çoban’ın Afyonkarahisar’ın çehresini değiştirdiğini dile getiren muhtarlar, Afyonkarahisar’ın hizmetten nasibini en çok aldığı yılların ’Çoban dönemi’ olduğunu kaydetti.


"Birçok ilki sizlerle birlikte başardık"


Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise muhtarlardan helallik isteyerek geçen 10 yıllık süre zarfında mahalle muhtarlarına yardımcı olmanın gayreti içinde olduklarını ifade etti. Afyonkarahisar Belediyesi olarak birçok ilki başardıklarını kaydeden Başkan Çoban; "Muhtarlarımızla da birçok ilkleri yaşadık. İlk dönemimizde muhtarlarımızı teknolojiyle donatarak bilgisayar ve yazıcı hediye ettik. Muhtarlık binaları yapmaya başladık. İlk defa mahallelerimize fırınlar yapmaya başladık. İlk defa yine eğitim toplantıları yaptık. İlk defa mahalle gezileri başlattık. Mahallelerinizden ülkemizin tarihi ve turistik bölgelerine geziler düzenlediniz. Bunlar hep bizim düşündüğümüz ilklerdi. Sonuçlarına baktığımız zaman bu faaliyetlerimiz sadece muhtar arkadaşlarımızı, mahalle sakinlerimizi değil bizleri de memnun eden faaliyetlerdi. Amaçlarımızdan bir tanesi de halkımızın mutlu olması. Halkımızın mutluluğu huzuru için çalıştık" dedi.


"Anlımız ak, başımız dik"


“31 Mart’ta yapılacak seçimlerde muhtarlara başarılar” dileyen Başkan Çoban, "10 yıllık süre zarfında hiçbir muhtar arkadaşımızı bilerek veya isteyerek üzmedik, kapımızdan geri çevirmedik. Elimizden geldiği kadar, gücümüz yettiğince sizlere yardımcı olmaya gayret ettik. Eksik bıraktığımız, yapamadığımız işler vardır elbette. Hatırlamıyorum ancak; bilerek yada bilmeyerek muhtar arkadaşlarımıza yanlış yapmışlığımız olabilir, varsa hatalarımız helallik diliyorum. Biz yine Afyonkarahisar’dayız. Anlımız ak, başımız dik bir şekilde sokaklarda dolaşmak, halkımızla hemhal olmak en büyük mutluluğumuz olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 13:56
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