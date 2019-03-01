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Başkan Çınar’dan iddialı açıklama

Seçim gezilerini sürdüren Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’u kısa süre içerisinde büyüterek, mutlu insanların şehri haline getirdiklerini ifade etti.

01 Mart 2019 Cuma 17:46
Başkan Çınar’dan iddialı açıklama

Seçim gezilerini sürdüren Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’u kısa süre içerisinde büyüterek, mutlu insanların şehri haline getirdiklerini ifade etti.


Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ile birlikte mahalle toplantılarına katıldı.


Çınar ve Gürkan ilk olarak Cemal Gürsel Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle toplantısında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt’u mutlu insanların yaşadığı ilçe haline getirdik. Her bir hemşerimizin mutluluğunu sağlamak için çalıştık. Vatandaşlarımızın her türlü dertleriyle dertlendik ve sorunlarıyla ilgilendik. Çalışmalarımızla bölgemize çok büyük katkılarımız oldu. Son yıllarda da bölgemizde kültür, sosyal belediyecilik ve çevreci yatırımlar yaptık. Şehrimizi ön plana çıkartmak için büyük çaba sarf ettik” ifadelerini kullandı.


Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise "Birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız. Hangi düşünce ve fikirde olursak olalım insanlık paydası altında toplanacağız. Herkes birbirini sevecek. Malatya’mızı mazimize layık bir istikbale hep birlikte hazırlayacağız" şeklinde konuştu.


Mehmet Çınar ve Selahattin Gürkan daha sonra Abdulgaffar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.


Toplantıda konuşan Çınar, "Beş yılda Yeşilyurt’u her alanda geliştirmeye çalıştık. Yeşilyurt’u marka şehirler arasına koyduk. Beş yılda büyük umutlarla, hedeflerle gayret gösterdik ve önemli hizmetler yaptık. ’Hizmet, kültürel, sosyal, çevreci belediyecilik’ dedik. İnşallah yeni dönemde de gönül belediyeciliğiyle hizmetlerimizi daha da güçlendirip, 30 ilden daha büyük olan ilçemizi daha da yukarılara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.


Selahattin Gürkan ise Malatya’nın önemli bir merkez olduğunu ifade ederek, "Malatya, insanlık medeniyetinin başladığı bir şehir. Aynı zamanda Anadolu’yu anayurt yapan yerin adıdır" dedi.


"Biz Malatya’nın şerefine talibiz" diyen Gürkan, konuşmasında şunları kaydetti: "Malatya’da yaşayan herkes Malatya’nın şerefine taliptir. Malatya’nın şerefi, mazisine layık istikbale hazırlanmasıdır. Malatya, Türkiye’de devlet adamı, siyaset, hizmet, eğitim, ekonomi, gelişmişlik düzeyi anlamında ileri de bir yerdedir. Bizimde yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Sosyal, kültürel, hizmet, çevrenin korunması ve katılımcı belediyecilik olmak üzere beş temel ilkede önemli hizmetler yaptık. Malatya’mızı da ilçelerimizle birlikte alacağız ve mazisine layık istikbale hazırlayacağız."


Gürkan, üç dönem belediye başkanlığı yaptığını anımsatarak, "Hiç oy istemedim, ’takdir sizin’ derdim ama bu dönemde 31 Mart’ta herkesten oy istiyorum. Niye istiyorum, sizin için istiyorum. Sizin, Malatya’mızın geleceği, Malatya’nın istikbali için istiyorum. Malatya’nın 31 Mart’ta, Türkiye rekorunu kıracak bir oy ile çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:46
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