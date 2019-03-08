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Başkan Çınar’dan 8 Mart kutlaması

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında kadınların, toplumun ve ailenin temelini oluşturduğunu, kadınların sosyal, kültürel ve eğitim hayatında daha fazla ön plana çıkmaları için gereken çabayı gösterdiklerini ifade etti.

08 Mart 2019 Cuma 10:59
Başkan Çınar’dan 8 Mart kutlaması

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında kadınların, toplumun ve ailenin temelini oluşturduğunu, kadınların sosyal, kültürel ve eğitim hayatında daha fazla ön plana çıkmaları için gereken çabayı gösterdiklerini ifade etti.


Başkan Çınar, günümüzde gelişmiş toplum olma şartlarından birinin, kadına günlük ve toplumsal hayat içerisinde verilen önemden geçtiğini vurgulayarak, "Toplumların temel taşı aile, ailenin temel taşı ise kadınlarımızdır. Hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların teminatıdır” ifadelerine yer verdi. Dini ve kültürel medeniyet değerlerine göre kadının kutsal bir varlık olduğunu da dile getiren Çınar, "Peygamber Efendimiz, ‘Cennet anaların ayağının altındadır buyurmuştur.’ Kadınları korumak, kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak bizlerin görevidir. Toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olarak gördüğümüz kadınlarımızın hayata daha çok katılmaları için onlara yeterince fırsat tanımalı ve önlerini açmalıyız. Okuma oranlarını artırmalı, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta ön plana çıkmalarını sağlamalıyız. Yeşilyurt Belediyesi olarak, kadınlarımıza yönelik hizmetlerimizi bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da artırarak sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Kadınların elinin değdiği her yerin, yapılan her işin daha güzel olacağı inancımızla çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Geleceğe yön verecek projelerimizin hayata geçmesinde her zaman kadınlardan destek almaktayız. Kadınıyla erkeğiyle bu ülkeyi güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamlarının iyileştirilmesine yönelik projelerimiz artarak devam edecektir. Bu vesileyle; başta vatan için gözünü kırpmadan can veren şehit eşleri ve anneleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:59
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