Başkan Çınar, Yıldırım’ın onuruna yemek verdi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye Cumhuriyeti 65.Hükümetinin Başbakanı, AK Parti Eski Genel Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın onuruna yemek verdi. Yeşilyurt’u çok beğendiğini ifade eden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesislerinde gerçekleşen kahvaltı programında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, parlamenter sistemin son Başbakanı, AK Parti Eski Genel Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ı Yeşilyurt’ta ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Son yıllarda gerek fiziksel yönden gerekse de sosyal, sanatsal, kültürel ve eğitim hizmetleriyle gelişip büyüyen Yeşilyurt’un genel özellikleri hakkında AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve davetlilere bilgiler paylaşan Çınar, “Yeşilyurt, dört bir tarafından farklı güzellikleri olan, etnik ve dini kökeni ne olursa olsun tüm hemşerilerimizin huzur, güzellik ve mutluluk içerisinde yaşadığı, bölgemizin marka ilçelerinin başında gelmektedir.320 bine ulaşan nüfusuyla Malatya’nın en büyük ilçesi olup, 30 kentimizden daha fazla nüfusa sahip Yeşilyurt’u daha fazla geliştirmek ve büyütmek adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugüne kadar insan odaklı yatırımlarımızla güzel ve şirin ilçemizi büyütüp, geleceğe hazırlamak adına devasa yatırımları hayata geçirdik. Her alanda en güzel hizmetlerimizi hemşerilerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Halkımıza hizmet etmenin şerefi ve onurunu yaşıyoruz. Özelliklerde şehrimizin girişinde devam eden Beylerderesi Baraj Göletimizin etrafında ki 1 milyon 350 bin metrekarelik alanda yapımıza devam ettiğimiz, bölgemizin en büyük parkı özelliklerine sahip Beylerderesi Şehir Parkımızı tamamladığımız zaman ilçemizin marka değerine büyük katkılar sağlamış olacağız. Tarımsal projelere bu dönemde fazla ağırlık verip, yerli ve milli üretimde Yeşilyurt’un adını ülke çapında duyurmak istiyoruz. Gerek tarım arazilerimiz, gerekse de kentimizin sanayi alanlarının tamamını içerisine almasıyla farklı özellikleri bünyesine barındıran Yeşilyurt’u sadece tek bir alanla değil bütün alanlarda kalkındırmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt’ta olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ise konuşmasında, “Dün başladığımız Malatya ziyaretimize Yeşilyurt’ta noktayı koyuyoruz.Mehmet Çınar Başkanımızı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Malatya’nın iki büyük ilçesinden biri olan Yeşilyurt hakikaten Malatya’nın güzelliklerine güzellikler katıyor. Malatya’da sıcak ilgi, sevgi ve muhabbet gördük, gençlerle ve esnaflarımızla bir araya geldik. Malatya’da dolu dolu anlar yaşadık. Yeşilyurt’un zengin, gözümüzü de gönlümüzü de doyuran kahvaltısıyla bu ziyaretimizi tamamlamış oluyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, konuşmaların ardından AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a tarihi bin yıl öncesinde uzanan, Malatyalı Demirci Ustası Yusuf Bayyiğit’in şam çeliğinden yaptığı tarihi ‘Domascus’ kılıcının yanı sıra Malatya kayısısı hediye etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, büyük bir emek ve alın teriyle kılıcı yapan Demirci Ustası Yusuf Bayyiğit’e teşekkürlerini sundu. Tarihi bin yıl öncesine dayanan, dünyada fazla örneği olmayan ‘Domascus’ kılıcı hakkında hazırlanan sinevizyon gösterimi de program sırasında davetlilere izletildi.

Kahvaltı programına, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın yanı sıra Vali Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, AK Parti Milletvekili Hakan Kâhtalı ve Ahmet Çakır, AK Parti Eski Milletvekillerinden Mustafa Şahin ve Cemal Akın, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya eski Büyükşehir Belediye Başkanlarından Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İlçe Kaymakamları ve Belediye Başkanları, AK Parti İlçe Başkanları, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, sivil toplum ve meslek örgütlerinin temsilcileri,yaygın ve yerel medya kuruluşlarının temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.