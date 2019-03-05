0553 313 94 23

Başkan Çınar, tüm Malatyalıları mitinge davet etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Milletin adamı, dünya mazlumlarının gür sesi Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Yeşilyurt’a ve Malatya’ya yakışır bir şekilde ağırlayacağız" dedi.

05 Mart 2019 Salı 17:33
Başkan Çınar, tüm Malatyalıları mitinge davet etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Milletin adamı, dünya mazlumlarının gür sesi Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Yeşilyurt’a ve Malatya’ya yakışır bir şekilde ağırlayacağız" dedi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’ya gelişiyle ilgili açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı büyük mitinge bütün Malatyalıları ve Yeşilyurtluları davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı her zaman olduğu gibi en güzel şekilde ağırlayacaklarını ve hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Başkan Çınar, “Dünya lideri, mazlumların gür sesi, liderimiz Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı her gelişinde olduğu gibi yarın ki mitingde de yine bağrımıza basacağız. Malatya’mız her zaman olduğu gibi yine tarih yazacak ve kendisine yakışan misafirperverliğinin en güzel örneğini tüm dünyaya gösterecektir. Cumhurbaşkanımızı kentimizde ağırlayacak olmak bizim için onur ve gururdur. Malatyalılar olarak dünya mazlumlarının sesi olan Cumhurbaşkanımızı coşku ve heyecanla karşılayacağız. Cumhurbaşkanımıza misafirperverliğimizi göstermek adına tüm hemşerilerimizi 06 Mart 2019 Çarşamba günü saat 14.30’da Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki miting alanına davet ediyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:33
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muş'ta korkutan olay! Çığ iş makinesinin üzerine düştü
    1. Muş'ta korkutan olay! Çığ iş..
    2. Bakan Kurum, 50 bin konut için tarih..
    3. İP'te deprem! Cumhur İttifakı'na..
    4. Bakan Pekcan Hatay’da ‘Bölgesel..
    5. GÜNCELLEME - Düzce'de FETÖ'nün "mahrem..
    6. Tekin ,son Belediye Meclis..
    7. Bahis çetesinin elebaşını Interpol..
    8. “Burası Türkiye Burada İş Var”..
    9. Çukur siyaseti mağdurların ilk anahtar..
    10. İş makinelerinin üzerine çığ düştü
    11. CHP Büyükşehir Adayı Seçer projelerini..
    12. Hain saldırının 20. yılında şehitler..
    13. Öğrencilerin otostopla bindikleri..
    14. ETB Başkanı Hakan Oral: “İş dünyası..
    15. İçişleri Bakanı Soylu: “2018 yılı, son..
    16. İzmir’de İYİ Parti’den toplu istifa
    17. Başkan Sekmen’den 31 Mart seferberliği
    18. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    19. 'Gerici' CHP'den skandal! Uzay..
    20. İş dünyasından istihdam seferberliğine..
    21. Malatya'da akıl almaz olay! Tren..
    22. Çaykur Rizespor'da İstikbal Mobilya..
    23. FETÖ'nün yeniden yapılanmasına büyük..
    24. "Terör örgütlerinin ağzıyla konuşanlar..
    25. Toplu konut tanıtım ve tesis açılış..
    26. Irak'ta 100 bin Ezidi DEAŞ nedeniyle..
    27. Hamza Hamzaoğlu, Erzurumspor'un..
    28. "İhracatımızdaki artışı kalıcı hale..
    29. AK Parti'nin Esenyurt mitingi
    30. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar