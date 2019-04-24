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Başkan Çınar özel sporcuları ağırladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Antalya’da düzenlenen Türkiye Yüzme ve Atletizm Bölge Şampiyonasından toplam 52 madalya kazanarak büyük bir başarının altına imza atan Sessiz Adımlar Spor Kulübü sporcuları ile ailelerini Gedik Kültür Merkezinde düzenlenen özel bir etkinlikte ağırladı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 15:43
Başkan Çınar özel sporcuları ağırladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Antalya’da düzenlenen Türkiye Yüzme ve Atletizm Bölge Şampiyonasından toplam 52 madalya kazanarak büyük bir başarının altına imza atan Sessiz Adımlar Spor Kulübü sporcuları ile ailelerini Gedik Kültür Merkezinde düzenlenen özel bir etkinlikte ağırladı.


Programa katılan özel çocuklar ve aileleriyle tek tek tokalaşarak sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, katıldıkları turnuvalardan kupa ve madalyalarla ayrılan sporcuları tebrik etti.


Antalya’da ki yüzme ve atletizm şampiyonasında Malatya’yı en güzel şekilde temsil eden sporcularla gurur duyduklarını ifade eden Çınar, “Yaşamı engellilerle ortak paylaşmalıyız. Sosyal hayatta engellilere sunulan imkân ve hizmetler, bir toplumun gelişmişlik düzeyi ve çağdaşlığının ölçütü olmakla birlikte, insana verilen değer ve önemin en belirgin göstergesidir. Engelli olduğu için hiç kimse toplumdan dışlanmamalı, aksine engelinden dolayı hiçbir olanaktan yoksun kalmamasına özen gösterilmeli, onlara sevgiyle kucak açılmalıdır. Fiziki engelleri sevgiyle paylaşarak, el ele vererek hep beraber aşıyoruz, ancak,kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri aşmak çok zordur, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu düşünüyorum. Hiç şüphe yok ki engelli insanlara saygı, tüm insanlara saygıdır. Engellilere gösterilen anlayış ve hoşgörü, uygar ve çağdaş bir toplum kimliği kazanmada etkin bir rol oynamaktadır. Bizler de imkanlar dahilinde engelli vatandaşlarımıza her türlü desteği vermeye gayret gösteriyoruz. Antalya’da 5-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Bölge Yüzme Şampiyonasında sporcularımız 9 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 18 madalya kazanırken, 17-19 Nisan günleri arasında düzenlenen Bölge Atletizm Şampiyonasında 24’ü altın olmak üzere 34 madalya kazanan özel sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Antalya’da katıldıkları bölge şampiyonalarında toplamda 52 madalya kazanarak büyük bir başarının altına imza atan özel çocuklarımızı Gedik Kültür Merkezimizde misafir etmekten büyük bir onur duyuyorum. İleriki hayatlarında bu başarılarını devam ettireceklerine yürekten inanıyorum. Bu güzel evlatlarımızın Antalya’da ki şampiyonaya katılmaları için elimizden gelen desteği verdik. Özel çocuklarımızın sosyal hayata katılımlarını artırma noktasında eğer bir katkımız olmuşsa ne mutlu bize. Çocuklarımızda kazandıkları madalyalarla hepimizi mutlu ettiler, gururlandırdılar. Engelli vatandaşlarımızın toplumun etkin, özel ve değerli bireyleri oldukları bilinciyle, yaşamın onların varlıkları ve katılımıyla daha da güzelleştiğine inanıyoruz. Çocuklarımızı maçlara hazırlayan antrenörlerimize, anne,baba, kardeş ve tüm yakınlarına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 15:43
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