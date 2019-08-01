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Başkan Çınar Kızılay’a kurban bağışında bulundu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Müftülüğü ve Malatya Kızılay Şubesini ziyaret ederek yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban bağışında bulundu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:11
Başkan Çınar Kızılay’a kurban bağışında bulundu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Müftülüğü ve Malatya Kızılay Şubesini ziyaret ederek yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban bağışında bulundu. Başkan Çınar, hayırsever vatandaşları kurban bağışında bulunmaya davet etti.


İlk olarak Malatya İl Müftülüğünü ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Müftüsü Veysel Işıldar’a yeni görevinde başarılar diledikten sonra, kurban bağış makbuzunu teslim etti.


Hayırsever vatandaşları kurban bağışında bulunmaya davet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Görevine yeni atanan İl Müftümüz Sayın Veysel Işıldar’a öncelikle başarılar diliyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla çok güzel bir diyaloga sahibiz. İl Müftülüğümüzle de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işbirliğimizi ve ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İl Müftümüz Veysel Işıldar’ın güzel hizmetlerde bulunacağına inanıyorum. Hayırlı olsun ziyaretimizi yaparken kurban bağışımızı yapmayı da ihmal etmedik. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı İşbirliği ile organize edilen kurban bağış organizasyonuna destek vererek güzel ve anlamlı bir projeye dahil olmanın sevincini yaşadık. Rabbim yaptığımız ve yapacağımız yardımları dergahı izzetinde kabul buyurmasını bizlere nasip etsin inşallah. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.


İl Müftüsü Veysel Işıldar’da, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a hem hayırlı olsun ziyareti hem de yaptığı kurban bağışından dolayı teşekkürlerini sundu.


İl Müftülüğünden sonra Malatya Kızılay Şubesi Müdürlüğüne giden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, burada yaptığı konuşmada “Mübarek İslam diniyle şereflenmiş biz Müslümanların hayatında Kurban Bayramının çok özel ve anlamlı bir yeri vardır. Kurban paylaşmak, hatırlamak ve Allah yolunda vermiş olduğumuz mücadele ve teslimiyetin en güzel örneğidir. Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma dinimizin temel esasları arasında yer almaktadır. Yurt içi ve yurt dışındaki hizmetlerini her zaman takdirle karşıladığımız Türk Kızılay’ı tarafından başlatılan kurban bağış kampanyasına bizlerde bağışta bulunduk. Türkiye’nin merhamet eli olan Kızılay, hayırseverlerin yaptığı bağışlarla kesilen kurban etlerini yıl boyunca yardım bekleyen mazlum ve mağdurlara ulaştırarak ulvi bir görevi yerine getirip, özverili ve güzel hizmetlerde bulunmaktadır. Türk Kızılay’ın bütün çalışmalarını destekliyor ve bu tür etkinliklerine katkı vermeye özen gösteriyoruz. Kızılay’ın uhdesine gerçekleşen Kurban Bağışı Kampanyası’na hemşehrilerimizin de destek olmasını diliyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak her türlü hayırlı ve güzel çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceğiz. Buradaki temel amaç; evine et giremeyen ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizle birlikte Kurban Bayramının fazileti ve güzelliğini hep birlikte yaşamaktır.Bizler de kurban bağışımızı yaparak Kızılayımızın dünya çapında başlatmış olduğu yardım organizasyonuna destek ve katkı sağlamış olacağız. Yapılacak bu tür bağış ve yardımların sıkıntıda olan yurt içi ve yurt dışındaki insanlarımızın dertlerine derman olacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.


Başkan Çınar konuşmasından sonra kurban bağış makbuzunu Kızılay Malatya Şubesi yetkililerine teslim etti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:11
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