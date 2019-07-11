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Başkan Çınar, esnafları ziyaret ederek sorunları dinledi

Yeni Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret ederek talep ve isteklerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Esnaflarımız, ekonominin mihenk taşıdır.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:10
Başkan Çınar, esnafları ziyaret ederek sorunları dinledi

Yeni Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret ederek talep ve isteklerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Esnaflarımız, ekonominin mihenk taşıdır. Esnaf ve vatandaşlarımızın bize vermiş olduğu destekle beraber daha modern, her alanda gelişen ve kalkınan bir Yeşilyurt’u hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.


Malatya’nın ekonomi ve ticari hareketliliğin üst seviyede olduğu organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerini sık sık ziyaret ederek esnafların görüş, istek ve taleplerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeni Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya gelip, istek ve talepleri dinledi.


Esnaflarla tek tek tokalaşarak ‘hayırlı işler,bol kazançlar’ temennisinde bulunan Başkan Çınar,esnafların Yeşilyurt’un gelişimine katkı sunmasının yanı sıra istihdama da katkı sunduğunu ifade etti.


Genç- yaşlı herkesin ilgisiyle karşılaşan Başkan Çınar, Yeşilyurt gelişmesinde esnafın çok önemli rol oynadığını anımsatırken, sorunları yerinde tespit edip, hızlı çözüm üretmeye çalıştıklarını hatırlattı.


Yeşilyurt’un kalkınması ve ticari hareketliliğin arttırılması konusunda yapılabilecek çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulundukları ziyaretlerin çok güzel geçtiğini dile getiren Başkan Çınar, “Esnaflarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, çözümler üretmek ve vatandaşlarımızın belediyemizden beklentilerini öğrenebilmek için bu tür ziyaretleri önemsiyoruz. Malatya’nın parlayan yıldızı olan güzel ilçemizin yaşam standartını yükseltecek projelerimizi halkımızla ve esnaflarımızla istişare ederek hayata geçiriyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi makamda oturmayı seven birisi değilim sürekli halkımızın ve esnaflarımızla iç içe, gönül gönüle olarak ülkemize, kentimize ve ilçemize hizmet ediyoruz. Vatandaşlarımız ve esnafımızla iç içe olarak isteklerini, taleplerini, önerilerini, beklentilerini dinliyoruz. Esnaf ziyaretlerinde halkımızın sorunlarını daha iyi tespit edip, kalıcı çözümler üretiyoruz. Yeni Sanayi Sitesindeki değerli esnaflarımızla bir araya geldik, onların bizden beklentilerini öğrendik, talep ve isteklerini dinledik. Esnaflarımızın daha fazla iş üretme ve istihdama katma değer sağlamaları için bugüne kadar elimizden gelen gayreti gösterdik, bundan sonrada aynı çizgide hizmet üretmeye devam edeceğiz. Esnaflarımızın görüş ve tespitleri hizmetlerimizdeki kalite standartının yükselmesine neden olmaktadır. Halkımızla bire bir temas halinde olan esnaflarımızın bu anlamdaki talep ve önerileri yapacağımız çalışmaların daha verimli ve kalıcı olmasını sağlamaktadır.Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler de en küçük sorunun bile kısa zamanda çözüme kavuşması noktasında ilgili birimlere hemen talimat veriyoruz, iletilen sorunların takipçisi oluyoruz. İlçeye ve ülkeye katma değer kazandıran esnaflarımız ekonominin mihenk taşıdır. Belediye olarak üzerimize düşen her konuda esnafın yanında olmaya çalışıyoruz. Her çalışmayı vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak için yapıyoruz. Tüm esnaflarımıza işlerinde bol kazançlar diliyorum. Halkımızla esnafımızla iç içe olmak, onların sorunlarına çözüm bulmak için ziyaretlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.


Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflarda, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın göreve geldiği günden itibaren esnaflarla iç içe olmasından memnun olduklarını söylediler.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:10
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