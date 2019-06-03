Başkan Çınar: Bayram’da mili ve manevi değerleri yaşatmalıyız

Aydın Ekonomi Kulübü Başkanı Yıldıray Servet Çınar, yönetim kurulu adına yaptığı bayram kutlama mesajında herkesin özlemle yad ettiği eski bayramların bu ve bundan sonraki bayramlarda yaşatılabileceğini belirtti. Çınar herkesin bayramını kutlayarak, “Bayramlar aynı zamanda milli ve manevi hissiyatın yanıp yaşatıldığı günlerdir” dedi.

Aydın Ekonomi Kulübü Başkanı Yıldıray Servet Çınar açıklamasında, “Bolluk, bereket ve huzurun doyasıya yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin doruk noktasına ulaştığı bir Ramazan ayını daha tamamlayarak; birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, hoşgörü, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi vasıflarla toplumsal barışımızın daha da güçlenmesine vesile olmasını umduğumuz Ramazan Bayramı’na huzur ve güven ortamı içinde ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar; milli ve manevi hissiyatın en ileri seviyeye çıktığı, toplumda birlik, beraberlik, sevgi ve saygının pekiştiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, fakir, yetim ve kimsesizlerin gözetildiği müstesna günlerdir. Bu kutsal günleri fırsat bilerek, bizleri bir arada tutan milli ve manevi değerleri yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi korumak, huzur ve barış ortamını sürdürmek, kardeşlik duygularımızı geliştirmek için daha çok çaba göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.