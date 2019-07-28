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Başkan Çınar, başarılı öğrencileri portatif havuzla ödüllendirdi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Sabri Akdağ Kültür ve Sanat Merkezinde açılan Kuran-ı Kerim Kursunu başarıyla geçen öğrencileri Yeşilyurt’un iki farklı noktasında hizmete açılan portatif havuzlardaki eğitimlerden ücretsiz bir şekilde faydalanmaları yönünde ödüllendirdi.

28 Temmuz 2019 Pazar 14:11
Başkan Çınar, başarılı öğrencileri portatif havuzla ödüllendirdi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Sabri Akdağ Kültür ve Sanat Merkezinde açılan Kuran-ı Kerim Kursunu başarıyla geçen öğrencileri Yeşilyurt’un iki farklı noktasında hizmete açılan portatif havuzlardaki eğitimlerden ücretsiz bir şekilde faydalanmaları yönünde ödüllendirdi.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir ve Kaynarca Mahalle Muhtarı Mehmet Güner ile birlikte Sabri Akdağ Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret ederek burada devam eden kültürel, sanatsal ve eğitim kursları hakkında yetkililerden bilgiler aldı.


Sınıfları tek tek gezerek verilen eğitimlerden faydalanan çocuklar ve kursiyerlerle sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kuran-ı Kerim kursunda ki derslerini başarıyla geçen öğrencileri ödüllendirdi.


Erken yaşta temel dini bilgiler öğrenip, Kuran-ı Kerim öğrenen çocuklarla sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Sizin bu azim ve gayretini gördükten sonra sürpriz bir hediyemiz olacak, ilçemizin iki ayrı okulun bahçesinde hizmete sunduğumuz portatif havuzlarda hem yüzme eğitimi alacaksınız, hem de tatil döneminde eğleneceksiniz” dedi.


Çocukların dini, milli ve manevi değerlere bağlı yetişmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ve tüm imkanları seferber ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Sabri Akdağ Kültür ve Sanat Merkezimizde öğretmenlerimiz ve buradaki cami imamızın destekleriyle açtığımız Yaz Kuran Kursumuza katılarak ilk dönemlerini başarıyla geçip, Kuran-ı Kerim okumaya başlayan çocuklarımızın bu azim ve gayretlerini takdirle karşılıyoruz ve hepsini alınlarından öpüyorum. Temel dini bilgiler ahlak bilgileri ve Kuran-ı Kerim derslerine tabi tutulan çocuklarımızın eğitimler sırasında mutlu ve huzurlu olmaları bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bizde çocuklarımızın bu mutluluklarını ödüllendirmek amacıyla bir hediyemiz olacak.31 Mart Mahalli İdareler seçimler öncesinde vaatlerimiz arasında yer alan, yaptığımız çalışmaların ardından iki okulumuzun bahçesinde hayata geçirdiğimiz ‘portatif havuz’ projemizden buradaki çocuklarımızı faydalandıracağız. Yüzme bilmeyen çocuklarımızı portatif havuzlarda eğitime tabi tutacağız. Farklı bir tatil ve eğlendirme ortamı da bu şekilde çocuklarımıza sunmuş olacağız. Çocuklarımız yeter ki okusunlar, bizde onların eğitimleri için her türlü imkânı seferber ederiz” şeklinde konuştu.


İlçe genelinde hizmet veren Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerindeki eğitim, kültür ve sanatsal faaliyetlerin başarıyla devam ettiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Kültürel ve sosyal hizmetlerimizi daha fazla kesime ulaştırmak amacıyla hizmete sunduğumuz Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimizden 7’den 70’e binlerce hemşehrimiz faydalanmaktadır. Çocuklarımıza yönelik açtığımız Kuran-ı Kerim kursumuz, ek derslerimiz ve halk oyunları kursumuz, bayanlara yönelik İŞ-KUR ile İlçe Halk Eğitim Merkezimizin destekleriyle açtığımız biçki, dikiş-nakış gibi meslek edindirme kurslarımızı başarıyla yürütmekteyiz. Kaynarca mahallemizde hizmete sunduğumuz Sabri Akdağ Kültür ve Sanat Merkezimizde ki kurslarımıza hemşehrilerimizin yoğun ilgi göstermesi ne kadar doğru bir adım attığımızın göstergesidir. Buradaki kültür merkezimizde açtığımız kurslarımıza mahalle sakinlerimizin ilgi ve desteği hepimizi sevindirmektedir. Amacımız; Yeşilyurt’umuzu komple büyütmek, geliştirmek ve eğitim seviyesini daha iyi noktaya taşımaktır. Kültür merkezlerimizde görevli idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve kursiyerlerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum“ diye konuştu.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, konuşmasından sonra Yaz Kuran Kursuna katılan çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 14:11
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