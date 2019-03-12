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Başkan Çimen, öğrencilerin talebini geri çevirmedi

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, seçim çalışmaları kapsamında gidilmedik kapı, sıkılmadık el bırakmıyor.

12 Mart 2019 Salı 08:45
Başkan Çimen, öğrencilerin talebini geri çevirmedi

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, seçim çalışmaları kapsamında gidilmedik kapı, sıkılmadık el bırakmıyor.


31 Mart’ta yapılacak olan seçimler öncesi, gün içerisinde gerçekleştirdiği esnaf ve Gümüşhane halkı ziyaretleri sırasında zaman zaman da öğrencilerle bir araya gelen Başkan Çimen, sosyal medya üzerinden kendisini yurtlarına davet eden öğrencileri de ziyaret etmeyi ihmal etmedi.


Dün bir grup öğrenci ile bir araya gelen Başkan Çimen, etkinliği kendi sosyal medya paylaşım sitesinde yayımladı. Bu sırada Çimen’in paylaşımını gören öğrenciler yine sosyal medya üzerinden kendisini Akademi Apart’a davet etti. Öğrencilerin talebini geri çevirmeyen Başkan Çimen, burada öğrencilerle bir süre sohbet etti.


Ziyareti sırasında konuşan Başkan Çimen, öğrencilerin Gümüşhane’nin önemli değerleri arasında yer aldığını ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teveccühü ile 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden Gümüşhane Belediye Başkanlığına aday gösterildim. 24 Kasım gününden beri çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Gittiğimiz her noktada hemşehrilerimiz ve öğrenci kardeşlerimizin ilgisiyle karşılaşıyoruz. Bu bizi mutlu ediyor ve şehrimiz için sorumluluğumuzu daha da artıyor. Siz değerli kardeşlerimizin bizi yanınıza davet etmeniz bizler mutlu etti. Sizler ve hemşehrilerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


Başkan Çimen, Gümüşhane Üniversitesinin Gümüşhane’ye değer kattığını kaydederek, “Her ilde üniversite uygulamasının en güzel uygulandığı şehirlerden birisi Gümüşhane Üniversitesi’dir. Üniversitemiz sayesinde şehrimize Türkiye’nin ayrı köşelerinden gelen öğrencilerimiz, hocalarımız var. Hepsi şehrimize kültürel ve ekonomik anlamda değer katıyorlar. Öğrenci kardeşlerimizle zaman zaman bir araya geliyoruz. Onların heyecanı ve isteği bizi mutlu ediyor. 31 Mart bizim için hayırlı olacak, sahada vatandaşlarımızın bize yaklaşımı bunu gösteriyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 08:45
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