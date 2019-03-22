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Başkan Çimen, Meclis Üyelerine teşekkür etti

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Belediye Meclisi’nin sona eren Mart ayı toplantısında Belediye Meclis Üyelerine teşekkür belgesi verdi.

22 Mart 2019 Cuma 20:18
Başkan Çimen, Meclis Üyelerine teşekkür etti

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Belediye Meclisi’nin sona eren Mart ayı toplantısında Belediye Meclis Üyelerine teşekkür belgesi verdi.


Gümüşhane Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantıları sona erdi. Belediye Başkanı Ercan Çimen, başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantılarının son gününde Başkan Çimen, 2014-2019 yılları arasında görev alan Meclis Üyelerinin tümüne teşekkür belgesi verdi.


Başkan Çimen, Belediye Meclisi’nin 5 yıllık süre içerisinde çok başarılı ve birlik beraberlik içerisinde hizmet ettiğini ifade ederek, tüm Meclis üyelerine teşekkür etti.


31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde bazı Meclis üyelerinin aday gösterilmediğini ifade eden Başkan Çimen, “Bu bir hizmet yarışı. Bu güne kadar görev alan arkadaşlarımız bundan sonraki süreçte de bize katkı koyacaktır. Bizler şehrimize hizmet etmek için bu görevlere geldik. Şehrimizde ve Meclisi’mizde hiçbir zaman ayrım yapmadık. Hiç kimseyi siyasi düşüncesinden dolayı ötelemedik. Herkese kucak açtık ve eşit mesafede durduk. 5 yıllık görev süremiz boyunca yapmış olduğumuz yatırımlarımızda Meclis üyelerimizin büyük katkıları var. Almış olduğumuz kararlarımızın geneli oy birliğiyle kabul edildi. Bu çok önemli bir durum. Bu güne kadar Belediye Meclisi’nde görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de görev alacak olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.


Başkan Çimen, 5 yıllık görev süreleri boyunca amaçlarının Gümüşhane’ye ve Gümüşhane insanına en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu kaydederek, “Şiarımız hizmet etmek, şehrimizi yaşanabilir bir şehir haline getirmek oldu. Bundan sonraki süreçte de aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. 5 yıl önce milletimizin destekleriyle çıktığımız bu yolda, önümüzdeki dönemde yarım kalan hizmetlerimizi tamamlamak ve şehrimize yeni vizyonlar kazandırmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. 2014’te ortaya koyduğumuz hedeflerimizde 2014-2018 yılları arasında şehrimizin altyapı sorunlarını bitireceğimizi ve 2019’a kadar ise şehrimizin bir marka kent haline gelmesi için çaba göstereceğimizi belirttik. Bu çerçevede Allah’a hamdolsun ki, şehrimizin altyapısına dair birçok problemi çözdük ve çözmeye de devam ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 20:18
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