Başkan Çiftçi’nin adresi bu kez Harran oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin ilçe ziyaretleri kapsamındaki adresi bu kez Harran oldu. Harran’da birçok temaslarda bulunan ve seçim çalışmalarına katılan Başkan Çiftçi, "Harran’ı ile birlikte kalkınan bir Şanlıurfa için çalıştık" dedi.

Şanlıurfa’yı tüm ilçeleri ile kalkındırmak için projeler geliştirerek hizmet üreten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tarihi Harran ilçesini ziyaret ederek bir çok ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Harran Kaymakamlığını ziyaret eden Başkan Nihat Çiftçi,Kaymakam Ömer Faruk Çelik ile ilçe hakkında sohbet etti. Ardından AK Parti Harran İlçe Başkanlığına geçen Başkan Nihat Çiftçi, teşkilat üyeleri ile bir araya gelerek, AK Belediyecilik anlayışı ile Harran’a kısa sürede kazandırılan projeleri anlattı.

Harran’ın yıllardır beklediği hizmetleri Büyükşehir Belediyesi ile gördüğüne dikkat çeken Başkan Nihat Çiftçi, teşkilat üyelerine seslendi. “Harran’da kalıcı eserler bıraktık” diyen Başkan Nihat Çiftçi, “Bizim amacımız tarihi Harran ilçemize güzel hizmetler yapmak. Çalışmalarımızda eleştirenlerde oldu yanımızda duranda bizlerde hiçbir zaman kimseye gönül koymadık. Ne zaman Harran’a gelsek AK Parti ilçe Başkanımız Mahmut Başkanımızı ziyaret ettik, bir dost, arkadaş ve kardeş gibi bizlerin yanında oldu. Bu güne kadar hiçbir yöneticimizin kalbini kırmadık hizmetler noktasında eksik kaldığımız noktalar olabilir ama Cumhuriyet tarihinin en iyi çalışmasını bu 3.5 yıla sığdırdık. Bu gün Gençlik Merkezimiz, Sur içindeki düzenlemeler, kazı çalışmaları ve Harran’ımızın en büyük sorunu olan İmar planını çözdük. Bunun için koruma planı yapıldı ve ileride neler yapılacağı belirlendi. Şimdi de bunların temelini atıyoruz, en önemlisi bu şehir sizin ve hep birlikte buraya sahip çıkmamız lazım. Geldik gidiyoruz bu saatten sonra Harran’a turist olarak geleceğiz”diye konuştu.

Harran ilçe ziyaretlerinde kapsamında Cumhur İttifakı Harran Adayı Mahmut Özyavuz’un seçim bürosunu da ziyaret eden Başkan Nihat Çiftçi, tüm Harranlılardan Cumhur İttifakına destek vermelerini istedi.

Burada bir konuşma yapan Başkan Nihat Çiftçi, “Cumhurbaşkanımız Ankara’da bir karar verdi Gerek MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli gerek ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan birlikte ülkenin selameti için bir ittifak kararına gittiler. Şanlıurfa’mızda da ittifak noktasında Harran’da karar kıldılar, bizlere düşen her şekli ile bu kararın arkasında durmak hiç fark etmeksizin AK Partinin adayıymış gibi ortak adayımızı desteklemek, ittifakın gerektirdiği de budur. İnşallah Mahmut Özyavuz Kardeşimiz Allah’ın izni ile Harranlı kardeşlerimizin desteği ile seçim çalışmalarının ardından Harran’ımıza hizmet edecek. Her ne kadar eleştirilmiş olsak ta Harran ilçemizi seviyorum. Belki kendimizi ifade edemedik Büyükşehir Belediyesi olarak ilçemize 3 buçuk yıl hizmet ettik ama Allah şahittir ki elimizden geldiğince ilçemiz için çalıştık. Herkes çok konuşuyor ama bizler konuşmalarımız ile değil icraatlarımızla buradayız” diye konuştu.

Ziyaretleri kapsamında Harran Belediyesine geçen Başkan Nihat Çiftçi, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ile birlikte ortak yürütülen çalışmalar hakkında istişarede bulundu. Öte yandan ilçe ziyaretlerinde Başkan Nihat Çiftçi’ye Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanlığı üst yönetim kadrosu eşlik etti.