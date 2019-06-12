Başkan Çiftçi’den sünnet olan çocuklara ziyaret

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Anadolu Sağlık Merkezi’nde sünnet olan çocukları ziyaret etti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleşecek olan sünnet şöleni öncesinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfının destekleri ile sünnet olan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını hastanede ziyaret eti. Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Hansoy Toygun Şenüçler tarafından karşılananve vakfın hizmetleri ile ilgili bilgiler alan Başkan Çiftçi, bölgenin önemli sağlık kuruluşlarından biri olan ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine sosyal sorumluluk projesi kapmasında hizmet veren vakıf yöneticilerine teşekkür eti.

Vakfın desteği ile sünnet olan çocukları hastanede ziyaret eden Başkan Çiftçi, desteklerinden dolayı vakfın Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Hansoy Toygun Şenüçler’e plaket verdi.