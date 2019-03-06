Başkan Çiftçi kadınlara seslendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda kadınlara seslendi. Aileyi bir arada tutanın kadın olduğunu dile getiren Çiftçi, "Şehircilik anlamında da kadının etkisini göstermediği bir Şanlıurfa düşünülemez" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Şube Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programların ikinci gününde Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve eşi Sema Çiftçi, belediye bünyesinde çalışan kadın personelle kahvaltıda bir araya geldi. Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde düzenlenen buluşmaya çok sayıda davetli katıldı. Programda kadınlara seslenen Çiftçi, "Hayatın her zaman içinde olan kadındır. Aile bütünlüğünü bir arada tutan, sabah eşinin morali bir şekilde evden çıkmasını sağlayan ve çocukların evdeki huzuru her zaman anneye bağlıdır. Kadının etkisini göstermediği bir Şanlıurfa kesinlikle düşünülemez. Bizler kadını ile büyüyen ve gelişen bir Şanlıurfa hedefi içerisindeyiz" dedi.

Kadınlar Günü etkinliklerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve eşi Sema Çiftçi ile birlikte Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar’ın eşi Nesrin Özçınar, Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ekrem Ayaz’ın eşi Güler Ayaz, Kadın Aile Şube Müdürü Sibel Toptan da katılım gösterdi.