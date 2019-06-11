Başkan Çiftçi, dünya evine giren çiftin mutluluklarına ortak oldu
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Sibel ve Osman Aktaş çiftinin nikahını kıyarak, sevinçlerine ortak oldu.11 Haziran 2019 Salı 10:41
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Sibel ve Osman Aktaş çiftinin nikahını kıyarak, sevinçlerine ortak oldu.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vatandaşların en mutlu günlerinde yanında olmaya devam ediyor. Sünnet, nişan ve düğün cemiyetlerine katılarak vatandaşları mutlu gününde yalnız bırakmayan Başkan Çiftçi, ilk nikâhını kıydı. İlhan-Gülsüm Polat’ın kızı Sibel ile Mürsel-Nilgün Aktay’ın oğlu Osman’ın Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde gerçekleşen nikâh törenine katılan Başkan Çiftçi, nikâh akitlerini gerçekleştirdiği çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi. Ailenin önemine dikkat çeken bir konuşma yapan Çiftçi, nikâh sonrası evlenme cüzdanını gelin ve damada verdi.
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