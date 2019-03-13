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Başkan Çiftçi, Büyükşehir’in 5 yılını değerlendirdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, büyükşehir belediyesinin 5 yıllık çalışmaları ile ilgili olarak basın mensuplarına yönelik değerlendirme toplantısı düzenledi.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:15
Başkan Çiftçi, Büyükşehir’in 5 yılını değerlendirdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, büyükşehir belediyesinin 5 yıllık çalışmaları ile ilgili olarak basın mensuplarına yönelik değerlendirme toplantısı düzenledi.

 

Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde, Büyükşehir Belediyesinin rutin olarak gerçekleştirdiği basın toplantısına şehir genelinde faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın kuruluş temsilcileri ve gazeteciler katılım sağladı.

 

Şanlıurfa’nın Büyükşehir statüsü kazanmasından bu yana kurum olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Çiftçi, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı görev süresinde Şanlıurfa’ya 3,5 yılda 30 yıllık çalışmalar ve projeleri kazandırdık” dedi.

 

"Amacımız Şanlıurfa’nın gelişimidir"

 

Görev süresince tüm kurumlarla birlikte ortak hareket ettiklerini belirten Çiftçi, “Tüm bunların neticesinde Şanlıurfa’mız kazandı. Hiç bir kurumla farklı görüşlere düşerek ayrım gözetmedik. Olası bir sorunda anında bir araya geldik ve anında sorunlara çözüm ürettik. Amacımız Şanlıurfa’ydı, Şanlıurfa için gece gündüz demeden çalıştık, gerek yatırım konusunda gerek hibe konusunda şehir dışında birçok arayışa girdik ve hizmetlerin yapılması noktasında büyük özveri sergiledik” şeklinde konuştu.

 

"Hizmet atağını 13 ilçede gerçekleştirdik"

 

Büyükşehir Belediyesi olarak tüm projelerine devam ettiklerini de aktaran Çiftçi, “Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelinde ve tüm ilçelerde projeler başlattık. Amacımız Şanlıurfa’nın topyekûn kalkınmasıdır. Her ilçeye, Prestijli Caddeler, Semt Pazarları, Semt Sahaları, Mezarlık Düzenlemeleri, Kent Parkları, Cephe İyileştirme gibi birçok hizmetleri getirdik. Yıllardır hizmete hasret kalan Şanlıurfa’nın ihtiyacına karşılık verdik” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:15
  1. Şanlıurfa
  2. sergi

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