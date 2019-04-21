Başkan Çiftçi, Bahçeli ile görüştü Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından Antalya’da düzenlenen 2019 yılı İl Başkanları ve Belediye Başkanları toplantısına katılarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından Antalya’da düzenlenen 2019 yılı İl Başkanları ve Belediye Başkanları toplantısına katılarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğinde gerçekleştirilen toplantının çok verimli geçtiğini söyleyen Başkan Çiftçi:”Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde gerçekleştirdiğimiz toplantı çok verimli oldu, Genel Başkanımızla istişarelerde bulunduk.”dedi.

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