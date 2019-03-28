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Başkan Ceylan; “Hayal edilemeyen işi başardık”

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Cittaslow (Sakin Şehir) tanıtımı için toplantı düzenledi.

28 Mart 2019 Perşembe 14:24
Başkan Ceylan; “Hayal edilemeyen işi başardık”

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Cittaslow (Sakin Şehir) tanıtımı için toplantı düzenledi.


Başkan Ceylan, hiç kimsenin hayal dahi edemediği bir işe giriştiklerini ve başarılı olduklarını söyledi. Köyceğiz’in, İtalya’da yapılan Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı’nda üyeliğe kabul edilmesinin ardından Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Kulak Mesire Alanı’nda, “Sakin Şehir” konulu tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.


Dünya’da 238, Türkiye’de 17 şehir arasında yer almanın gurur verici olduğunu dile getiren Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçenin doğal ve tarihi dokusunu korumanın önemini vurguladı.


Unvanı almak kadar korumanın önemine değinen Kaymakam Dolu, ilçenin “Sakin Şehir” olmasını dönüm noktası olarak gördüğünü ifade etti.


Köyceğiz’in “Sakin Şehir” unvanını yaşam tarzı ile hak ettiğini belirten Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan; “Pazarda üreticinin aracısız getirdiği organik ürünleri, dağlarında çam balı, ovalarında günlük ağacı, günlük yağı, tarihi Kaunos harabeleri, mineral zenginliği yönünden Venezüella’dan sonra sadece Köyceğiz’de bulunan kaplıcaları ile yani doğası, tarihi ve insanıyla bu unvanı hak ettiğimize gönülden inanıyoruz.” diye konuştu.


“Köyceğiz’i marka şehir yaptık”


Yeryüzü cenneti olarak nitelendirdikleri Köyceğiz’de yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyen Ceylan; “Burada kordon boyunca sıcakta yürürken, kısa zaman içinde Gökçeovacık’ta bir metre karın olduğu bölgeye ulaşabiliyoruz. Köyceğiz hem kış hem yaz turizmini içinde barındırıyor. İlçemize hep beraber sahip çıkacağız. Siyasi anlayıştan ve farklılıklardan ayrılacağız. 1 Nisan’dan sonra sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımız ile ilçemizin bir adım daha öne çıkması ve gelişmesi için gayret göstereceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Köyceğiz’i bir adım daha öne taşımaya çalıştık. Köyceğiz’i bir marka şehir haline getirdik.” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:24
  1. doğa

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