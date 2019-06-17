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Başkan Çetin’in 3 çocuğu da aynı gün mezuniyet sevinci yaşadı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, aynı gün 3 çocuğunun okuldan mezun olmalarının mutluluğunu yaşadı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:31
Başkan Çetin’in 3 çocuğu da aynı gün mezuniyet sevinci yaşadı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, aynı gün 3 çocuğunun okuldan mezun olmalarının mutluluğunu yaşadı.


Başkan Soner Çetin’in ikiz çocukları Deniz ve Devrim Çetin, özel bir okulun ilkokul bölümünü bu yıl bitirerek, ortaokula geçti. Mezuniyet törenine eşi Ayşe Çetin ile birlikte katılan Başkan Soner Çetin, çocuklarının mutluluğunu paylaştı.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin eşi ile birlikte daha sonra, özel bir üniversitedeki mezuniyet törenine katıldı. Burada da, kızı Melike Çetin’in Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmasını ve diplomasını almasını gururla izledi.


Başkan Soner Çetin, üniversitedeki diploma töreninde ayrıca Hukuk Fakültesi’nden derece ile mezun olan öğrencilere de diplomalarını verdi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:31
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