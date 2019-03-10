Başkan Çetinbaş’tan CHP’li Kasap’a: Halkın tokatıyla sokağa çıkacak haliniz kalmayacak

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve CHP’lilerin, 31 Mart’ta halkın tokatıyla utancından sokağa çıkamaz hale geleceğini söyledi.

Çetinbaş, Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ile birlikte, Bahçelievler Mahallesi’nde düzenlenen ’Mahalle buluşmaları’ etkinliğine katıldı.

Çetinbaş, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kütahya’daki adamları koyun postu giymiş kurt gibi adam avına çıkmış.Milletvekili ile belediye başkan adayı bozuluyormuş. Bozulursan bozul kardeşim. Kurduğunuz ittifak bu milletin hayrına değil, siz şer ittifakının dibisiniz. Bahçelievler Mahallesi, 31 Mart’ta öyle bir tokat atacak ki utancınızdan Bahçelievler’in sokaklarına çıkacak haliniz kalmayacak" dedi.

Ahmet Sami Kutlu’nun Kütahyalılar’a Recep Tayyip Erdoğan’ın emaneti olduğunu ifade eden Başkan Ali Çetinbaş, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun adamları milleti kandırma avına çıkmışlar. Daha bugün mikrofonu açık unuttular. Kimse söylemedi ben söyleyeyim. Grup Başkan Vekilleri Özgür Özel, 15 Temmuz’a kahramanca direnen Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’a, ’Bize parmağını sallayan atanmış savunma teknisyeni’ dedi. Partiden attıkları Öztürk Yılmaz, ’Ezanı Muhammedi Türkçe okunsun’ dedi. Parti Meclisi Üyeleri Sera Kadıgil, ’Hayatta en nefret ettiğim söz şehitler ölmez, vatan bölünmez’ dedi. Yine Kadıgil attığı tweette ’O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya, resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah’ dedi. HDP’nin yetkilileri çıktı, ’Kürdistan’da CHP bizi destekleyecek, biz İstanbul, İzmir, Denizli’de CHP’yi destekleyeceğiz. Böylece Recep Tayyip Erdoğan’ı alaşağı edeceğiz’. Allah sizden bin kere razı olsun, Allah böyle hainlere fırsat vermesin. Ben ’şer ittifakı’ dedim diye; Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kütahya’daki adamları koyun postu giymiş kurt gibi adam avına çıkmış.Milletvekili ile Belediye Başkan adayı bozuluyormuş. Bozulursan bozul kardeşim. Kurduğunuz ittifak bu milletin hayrına değil, siz şer ittifakının dibisiniz. Bahçelievler, 31 Mart’ta öyle bir tokat atacak ki utancınızdan Bahçelievler’in sokaklarına çıkacak haliniz kalmayacak. Cenabı Hak bizleri mahcup etmesin. İnşallah ülkemizi hep birlikte 2023, 2053 ve 2071’e taşıyalım, en azından hayalini kuralım. Yoksa kim Belediye Başkanı olacak? Kim olursa olsun. Kim Belediye Meclisi olacak? O mesele değil. Oynanan oyunu doğru görelim. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Haram, helal nedir bilen, Beytül mal nedir, hak nedir? Elindeki güçle haddini en iyi bilen, en donanımlı belediye başkan adayımız kıymetli kardeşim Ahmet Sami Kutlu Bahçelievlerliler’e Recep Tayyip Erdoğan’ın emanetidir” diye konuştu. (EFE-)