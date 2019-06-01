Başkan Çetin, yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi
Van’ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, ilçede devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.01 Haziran 2019 Cumartesi 09:41
Van’ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, ilçede devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Van Büyükşehir ve Erciş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentsel dönüşüm proje alanı çevresinde başlatılan kaldırım, yol ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Yıldız Çetin, çalışmaların devam ettiği kentsel dönüşüm alanına giderek incelemelerde bulundu çalışanlarlada kısa süre sohbeteden çetin personellere moral verdi.
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