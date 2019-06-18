Başkan Çetin, yol yapım çalışmalarını inceledi Van’ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, çarşı merkezindeki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Van’ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, çarşı merkezindeki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Yaklaşık bir aydır kentsel dönüşüm proje alanı çevresinde devam eden çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi alan Başkan Çetin, esnaflardan gelen talepleri de dinledi. Proje alanı çevresinde süren çalışmalara yönelik memnuniyetlerini dile getiren esnaflara teşekkür eden Çetin, hizmette adil davranarak her mahalleye ve her caddeye hizmet götürmeye çalışacaklarını ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.