Başkan Çetin, vatandaşlarla bir araya geldi

Van’ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, Yeşilova Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, beraberindeki meclis üyeleri ve teknik çalışanlarla Yeşilova Mahallesi’nde düzenlenen halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Yıldız Çetin, HDP’li belediyelerin halk esaslı yürüttükleri çalışmaların her zaman vatandaşlardan büyük bir takdir gördüğünü söyledi. “Kendimizi de kentimizi de biz yöneteceğiz” şiarıyla yola çıktıklarını dile getiren Çetin, “Seçim öncesinde sizlerle birçok toplantıda bir araya geldik, sorun ve sıkıntılarınızı dinledik, notlarımızı aldık ve nihayetinde seçimlerden galip ayrılarak karşınıza bu defa iradenizi teslim ettiğiniz seçilmişler olarak geldik. Seçim öncesinde not almış olduğumuz tüm sorun ve sıkıntılarınızı belediyemizin imkanları doğrultusunda kısa bir süre içerisinde çözeceğimizin sözünü burada size veriyoruz. Tüm mahallelerimizde düzenli olarak halk toplantıları gerçekleştireceğiz. Mahallelinin kendi mahallesinde öncelikli olarak yapılmasını istedikleri hizmetleri teknik çalışanlarımızla yerinde inceleyerek sağlıklı ve kalıcı çalışmalar yürüteceğiz. Bunu yaparken de halk belediyeciliği esasını harfi harfine uygulayıp halkımızı da bu çalışmalara katacağız” dedi.