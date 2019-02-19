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Başkan Çetin: "Türkiye’de en yüksek asgari ücreti veriyoruz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, işçilerin ekonomik olarak daha iyi koşullara kavuşması için imkanlar dahilinde en fazla ücreti ödediklerini belirterek, “Türkiye’de en yüksek asgari ücreti veriyoruz” dedi.

19 Şubat 2019 Salı 13:20
Başkan Çetin: "Türkiye’de en yüksek asgari ücreti veriyoruz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, işçilerin ekonomik olarak daha iyi koşullara kavuşması için imkanlar dahilinde en fazla ücreti ödediklerini belirterek, “Türkiye’de en yüksek asgari ücreti veriyoruz” dedi.


Temizlik, yol ve park bahçeler işçileriyle eski şantiyede bir araya gelen Başkan Çetin, “Göreve geldiğimizde yine sizlerle bir araya gelmiş ve işini yapan kimseyle sorunumuz olmayacağını söylemiştim.Sadece kuruma ihanet eden, kurumun başkanına ihanet edenlerle yolumuzu ayırdık. Onlar da bir elin parmaklarını geçmez” diye konuştu.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Asgari ücret CHP’li belediyelerde 2 bin 200 TL olacak” açıklamasının ardından Çukurova Belediyesi’nde en düşük asgari ücreti 2 bin 450 TL yaptıklarını hatırlatan Başkan Çetin, şöyle devam etti:


“Bugün işçilerimizin aldığı maaş Türkiye’deki en yüksek asgari ücrettir. Kademe kademe maaşlar yükseliyor. En yüksek alan da temizlik işçileridir. Sonra park bahçeler ve yol işçileri geliyor. Sizlerin daha fazlasını hak ettiğinizin farkındayım. Ama şimdilik elimizden gelen bu kadar. Şu anda temizlik işçilerinin aldığı maaş, DİSK’in talep ettiği asgari ücrettir. Eğer bizden işçiye verdiğimiz paranın hesabını soracaklarsa, sorsunlar. Gazetenin biri ‘Soner Çetin devletin parasını işçilere veriyor’ diye manşet atmıştı. Çalınmasına, çırpılmasına izin vermiyoruz, işçiye veriyoruz. Bu da, benim şeref madalyam olsun. İnşallah bundan sonra da işçilerimize daha iyisini vereceğiz.”


Çetin, temizlik, yol ve park bahçelerin belediyelerin asli görevi vurgulayarak, “Ben ne kadar çalışırsam çalışayım bu birimler görevini eksik yaparsa kendimizi vatandaşa sevdiremeyiz. Sizler görevinizi en iyi şekilde yapıyorsunuz. Bu nedenle seçimde çıtayı yüzde 70’e çıkardım. Bu size güvendiğim içindir. Sizler görevinizi en iyi şekilde yapıyor ve başımızı öne eğdirmiyorsunuz. Sizlerin desteği bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:20
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