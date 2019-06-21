Başkan Çetin, temizlik personeliyle yemekte bir araya geldi

Van’ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, belediye bünyesinde görev yapan temizlik işçileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Kader İnci ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğü binasında personelle birlikte yemek yiyen Başkan Çetin, ilgili birim müdüründen çalışmalarla ilgili bilgiler alarak taleplerini dinledi.

Başkan Çetin, Erciş’in daha temiz ve yaşanabilir bir şehir haline gelebilmesi için gece gündüz demeden özveri ile çalışan personeline göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı da tek tek teşekkür etti.