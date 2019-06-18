Başkan Çetin, personelle yemekte bir araya geldi
Van’ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, belediye personeliyle yemekte bir araya geldi.18 Haziran 2019 Salı 19:52
Van’ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, belediye personeliyle yemekte bir araya geldi.
Makine İkmal Müdürlüğü hizmet binasında belediye meclis üyelerinin de katıldığı yemekte konuşan Başkan Çetin, yaklaşık bir aydır gece gündüz demeden kentsel dönüşüm proje alanı çevresinde süren yol, kaldırım ve peyzaj çalışmasında yer alan tüm belediye personellerine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.
YORUM YAZ