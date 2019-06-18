Başkan Çetin, personelle yemekte bir araya geldi Van’ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, belediye personeliyle yemekte bir araya geldi.

Van’ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, belediye personeliyle yemekte bir araya geldi.

Makine İkmal Müdürlüğü hizmet binasında belediye meclis üyelerinin de katıldığı yemekte konuşan Başkan Çetin, yaklaşık bir aydır gece gündüz demeden kentsel dönüşüm proje alanı çevresinde süren yol, kaldırım ve peyzaj çalışmasında yer alan tüm belediye personellerine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

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