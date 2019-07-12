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Başkan Çetin, halkla bir araya gelmeye devam ediyor

Van’ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, Gözütok Mahallesi’nde halkla bir araya gelerek, görüş ve önerilerini dinledi.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:11
Başkan Çetin, halkla bir araya gelmeye devam ediyor

Van’ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, Gözütok Mahallesi’nde halkla bir araya gelerek, görüş ve önerilerini dinledi.


Gözütok Mahallesi’nde yapılan toplantıya Başkan Yıldız Çetin’in yanı sıra HDP Erciş İlçe Eş Başkanları Şakir Asıl ve Hücret Kandemir, birim amirleri ve belediye meclis üyeleri katıldı. Stratejik planlama toplantılarının önemine değinen Başkan Çetin, “Sizlere söz verdiğimiz gibi sadece seçim zamanlarında değil, her konuda siz değerli halkımızın kapısını çalacağız demiştik. Bugün buraya sizleri dinlemeye geldik” dedi.


Belediye olarak 2019-2024 stratejik planlaması için halkın görüş ve önerilerini almak, onları bu sürece dahil etmek amacıyla merkezi ve kırsal mahallelerde toplantılar düzenlediklerini aktaran Çetin, “Seçilmişler olarak sizleri hem seçim öncesi olduğu gibi yeniden ziyarete geldik hem de hazırlamakta olduğumuz stratejik planda yer almasını istediğiniz proje ve isteklerinizi dinlemek amacıyla bir araya geldik” ifadelerini kullandı.


Toplantıda mahallelinin sorun ve sıkıntılarını dinledikten sonra not alan Başkan Çetin, öncelikli olarak mahallede yaşanan su sorununa çözüm bulacaklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:11
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