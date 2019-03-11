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Başkan Çetin: Çukurova’yı kültür sanat kenti yaptık

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 5 yıldır gerçekleştirdikleri etkinlikler, tesisler ve yatırımlarla Çukurova’yı kültür sanat kenti haline getirdiklerini söyledi.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:49
Başkan Çetin: Çukurova’yı kültür sanat kenti yaptık

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 5 yıldır gerçekleştirdikleri etkinlikler, tesisler ve yatırımlarla Çukurova’yı kültür sanat kenti haline getirdiklerini söyledi.

 

Bülent Ecevit Sanat Parkı’nda yaptırılan müzik ve resim atölyeleri Başkan Soner Çetin, sanatseverler ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi.

 

Açılışta konuşan Başkan Soner Çetin, Bülent Ecevit Sanat Parkı’nın bulunduğu yerin daha önce mezbelelik olduğunu, uyuşturucu kullananların mekanı haline geldiğini ifade ederek, “Burası bataklıktı. Burayı o kötü görüntüsünden kurtarmak istediğimizde bazıları ağaç katliamı yapıldığını iddia ettiler. Burayı sanat parkı haline getirdik ve bunu yaparken de tek bir ağacı kesmedik” dedi.

 

Yeşile ve doğaya karşı duyarlı olduklarını kaydeden Başkan Çetin, “Planda yeşil alan görünen neresi varsa ikinci dönemde park yapacağız. Bunların birçoğu da temalı parklar olacak. Zaten temalı park kavramıyla Adana’yı biz tanıştırdık. Çukurova halkı çok bilinçli. Sadece asfalt dökerek, temizlik yaparak Çukurova halkını kandıramazsınız. Çukurova halkı kültür sanat etkinliklerinin de yoğun olarak yapılmasını ister. Buna rağmen biz göreve geldiğimizde Çukurova’da bir tek sergi salonu yoktu, biz 5 tane açtık. Kütüphane yoktu ama biz 3’üncüsünü bu parkın içine açacağız” şeklinde konuştu.

 

Başkan Soner Çetin, yapılan çalışmalarla Çukurova’yı kültür sanat kenti haline getirdiklerini söyleyerek şöyle devam etti:

 

“Turhan Selçuk Sanat Okulu’nu açtık. Ünlü karikatürler geliyor ve ayrıca birçok alanda sanat kursları devam ediyor Sinema atölyesini açtık. Orhan Kemal Edebiyat Festivali ülke çapında ses getiren bir etkinlik oldu. Çukurova Uluslararası Karikatür Festivali dünya çapında bir etkinliğe dönüştü. Bunlar da yetmedi Yılmaz Güney’i ölümünün 30’uncu yılında andık. Yılmaz Güney o güne kadar hiç anılmamıştı. Büyük Önder Atatürk, ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur’ diyor. Biz Çukurova’yı kültür ve sanatla buluşturduk.”

 

Konuşmanın ardından Başkan Çetin, davetlilerle birlikte atölyelerin açılışını yaptı.

 

Açılış sonrası Çukurova Musiki Derneği mini bir konser verirken Başkan Soner Çetin de davetlilerin isteği karşısında mikrofonu alarak “Odam Kireçtir Benim” türküsünü seslendirdi. Başkan Çetin bu türkü ile büyük alkış aldı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:49
  1. Adana
  2. sanat
  3. kültür
  4. sergi

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