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Başkan Çetin: Çalmadık çaldırmadık

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediyenin imkanlarının az olmasına karşın 5 yıl içinde önemli hizmetler yaptıklarını söyledi.

12 Mart 2019 Salı 15:19
Başkan Çetin: Çalmadık çaldırmadık

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediyenin imkanlarının az olmasına karşın 5 yıl içinde önemli hizmetler yaptıklarını söyledi.

 

Başkan Çetin, Belediyeevleri Mahallesi’ndeki oto pazarı yanındaki seçim bürosunun açılışında, “Belediye siyaset yapma değil hizmet üretme yeridir. Biz de göreve geldiğimizden itibaren istisnalar hariç her hafta açılış yaptık. Herkes kutlamaları kabul ederken biz daha 7’nci ayımızda toplu açılışa imza attık. 5 yılda 4 kez toplu açılış töreni düzenledik” dedi.

 

Çetin, Türkiye’ye örnek projelere imza attıklarını, Türkiye’de ilk kez hizmete giren 13 emekli dinlenme evi, 4 kadın danışma ve dayanışma evi, 7 kreş hizmete soktuklarını, ihtiyaç olan yerlere bunların yenilerini yapacaklarını söyledi.

 

“Nerede ne ihtiyaç var hepsini biliyoruz” diyen Başkan Çetin, şöyle devam etti:

 

“Hizmete açtığımız Atatürk Yaşam Köyü de Türkiye’ye örnek olan projelerden biridir. 4 su oyunları parkını çocuklarımızın hizmetine sunduk. Dile kolay Çukurova’da 212 park ve bunların 108’ini son 5 yılda biz açmışız. Bütün bunları kısıtlı imkanlarla gerçekleştirdik. İşçisine en yüksek maaşı veren belediyeyiz. Türkiye’de işçisine en yüksek maaşı Çukurova Belediyesi veriyor. Üstelik bunları en büyük gelir kalemimiz olan inşaat harçlarından mahrum yaptık. Çünkü Çukurova’nın büyük bölümünde imar sorununu yeni çözdük. Bunu nasıl yaptığımızı soruyorsanız; çalmadık, çaldırmadık”



"Kendi aracıma biniyorum"

 

Makam araçlarını kaldırdıklarını kendisinin de özel aracına bindiğini hatırlatan Başkan Çetin, “Bizim arkamızda halkımız var. Karşımızda ise yılanlar, çıyanlar, çakallar ve sırtlanlar. Bunlar bir daha bu partiden içeri giremeyecekler” diye konuştu.

 

Başkan Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

 

“Biz halkımıza bugüne kadar projelerimizi anlattık. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Belediyeevleri için de güzel projelerimiz var. Önce bu semt pazarının üstünü kapatacağız. Ayrıca mahallemizde 2 bin 500 kişilik spor salonu kazandıracağız. Daha önce Gençlik Spor’a tahsis ettiğimiz ve atletizm pisti yapılan yere kale direkleri dikilecek, çizgileri çekilecek ve Çukurova nizami ölçülerde bir futbol sahasına kavuşacak. Belediyeevleri’ne ikinci semt kreşini de yapacağız. Kuracağımız Tenis Akademisi de mahallemizde olacak. Büyük projelerimiz var ikinci dönemde hepsini hayata geçireceğiz.”

 

Başkan Çetin, açılışın ardından oto pazarını gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:19
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