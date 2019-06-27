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Başkan Çetin: "Çalışanlarımıza en iyi koşulları sağlamaya çalışıyoruz"

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27 Haziran 2019 Perşembe 14:52
Başkan Çetin: "Çalışanlarımıza en iyi koşulları sağlamaya çalışıyoruz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye çalışmalarında elde edilen başarıda emekçilerin büyük katkısı olduğunu belirte


Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i ziyaret ederek, yeni dönemde başarılar diledi, işçilere olumlu yaklaşımından dolayı teşekkür etti. Bundan sonra da, dayanışma içinde onurlu mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Arzu Çerkezoğlu, yeni dönemde Başkan Soner Çetin’e başarılar diledi.


DİSK Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise “Emek mücadelesine verdiğiniz desteği ve çalışanlara yaklaşımınızı kutluyoruz” ifadesini kullandı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Soner Çetin, ilk dönemde çok büyük deneyim kazandığını belirterek, "Artık sorumluluk alanımızdaki ilçemizde nerede ne sorun var, nereye ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Çukurova’da tüm sorunların çözümü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.



"Verimliliği artırıyoruz"


Çukurova’da oturmuş bir sistem olduğunu kaydeden Başkan Soner Çetin, “Bu sistem üzerinde akıllı dokunuşlar yaptık, rotasyonlarla verimliliği arttırmayı amaçladık. İlk dönemde 6 kez Türkiye’nin en başarılı belediye başkanı seçildim. Bu başarıda çalışan arkadaşlarımızın büyük katkısı var. Ben sadece yönlendiriyorum. Sahada emekçi arkadaşlarımız çalışıyor” şeklinde konuştu.


Çalışanlar için imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Çetin şöyle devam etti:


“Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Kasım ayında asgari ücretin Ocak ayından itibaren 2 bin 200 lira olması talimatını verdi. Biz bunu, Kasım ayından itibaren hemen uygulamaya başladık. Hatta sahada çalışan yol ve park ve bahçeler çalışanlarımız bunun yüzde 10, yol işçilerimiz de yüzde 15 fazlasını alıyor. Yani DİSK’in asgari ücret için istediği 2 bin 800 lira asgari ücreti Çukurova Belediyesi olarak uyguluyoruz. Bu Ocak ayını beklemeden yeni ücretleri ödemeye başladık ki Asgari Ücret Tespit Komisyonuna da örnek olsun istedik.”


Başkan Soner Çetin, Ekrem İmamoğlu’nun başarısıyla sonuçlanan yenilenen İstanbul seçimlerinde DİSK’in önemli katkısı olduğunu belirterek, “Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:52
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