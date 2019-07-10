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Başkan Çetin: “Birlik ve beraberliğimiz Çukurova halkının daha iyi hizmet almasını sağlayacaktır”

Çukurova Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Recep Özdemir, Çukurova’nın yararına olacak her konuda Başkan Soner Çetin’e destek olacaklarını belirterek, örnek bir davranışa imza attı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:35
Başkan Çetin: “Birlik ve beraberliğimiz Çukurova halkının daha iyi hizmet almasını sağlayacaktır”

Çukurova Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Recep Özdemir, Çukurova’nın yararına olacak her konuda Başkan Soner Çetin’e destek olacaklarını belirterek, örnek bir davranışa imza attı. Başkan Soner Çetin de yaklaşımından dolayı teşekkür ederek, “Bu birlik ve beraberlik Çukurova halkının daha iyi hizmet almasını sağlayacaktır. Örnek davranışınız için teşekkür ediyorum” dedi.


AK Parti Çukurova İlçe Başkan Vekili Abdullah Altuğ, İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Türkibiş, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Taha Sağlam VE Çukurova Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Recep Özdemir, AK Parti’li meclis üyeleriyle birlikte Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i ziyaret etti.



"Yerel siyaset yapıyoruz"


Çukurova Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Recep Özdemir, 5 yıl boyunca mecliste birlikte çalışacaklarını belirterek, “Kuru kuruya muhalefet yapma derdinde değiliz. Varsa bir eksiklik dile getiririz. Destek vermemiz gereken, halkın yararına bir proje varsa destek oluruz. Önemli olan Çukurova halkının iyi hizmet alması. Biz projelerimizi ve önerilerimi sunarız. Halkın yararına her konuda yanınızdayız. Çünkü biz yerel siyaset yapıyoruz. Genel siyaset bizim için ilk planda değil” diye konuştu.


AK Parti heyetinin bu yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Soner Çetin de, “Çukurova yine Türkiye’ye örnek oldu. AK Parti’li kardeşlerime bu örnek tavrı dolayısıyla teşekkür ediyorum. Biz de her konuda kendilerinin görüşlerini ve önerilerini değerli buluyoruz. Hep birlikte Çukurova’ya en iyi hizmeti vereceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:35
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