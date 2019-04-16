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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Çerçi’ye tebrik ziyaretleri devam ediyor

Mazbatasını alarak göreve başlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

16 Nisan 2019 Salı 17:31
Başkan Çerçi’ye tebrik ziyaretleri devam ediyor

Mazbatasını alarak göreve başlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye tebrik ziyaretleri devam ediyor.


31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında mazbatasını alarak göreve başlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye tebrik ziyaretleri sürüyor. Makamında 1’nci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ve kurum müdürleri, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ve meclis üyeleri, Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener ve yönetimi, Bahçehir Koleji Kurucusu Fırat Atlıhan ve Koordinatör Şemsettin Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi Yunusemre İlçe Yöneticisi Ekrem Dörtbudak, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetimi, Marangozlar Esnaf Odası Zeki Apak, Manisa Motorlu Araç Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Ülke, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Kırlı ve Manisa Ayakkabıcılar Odası Başkanı Ahmet Akçın’ı ağırlayan Başkan Çerçi, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti, Yunusemre Belediyesi olarak şehre hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 17:31
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