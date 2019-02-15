Başkan Çerçioğlu’ndan Nazilli Ticaret Odası’na ziyaret

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Nazilli Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler tarafından karşılanan heyette, Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti yetkilileri yer aldı. Nazilli Ticaret Odası üyeleri tarafından tespit edilen yatırım konuları ve bölgeyle ilgili sorunlar, dosya halinde Başkan Çerçioğlu’na sunuldu.

NTO üyelerince tespiti yapılan ve başkan adaylarından çözümü istenen konular ise şu şekilde sıralandı:

“Şehrimizdeki yollar ve altyapı yıllar öncesinde yapıldığı haliyle kullanılmaktadır. Her yağmurda yollar ve geçitler kullanılmaz hale gelmekte, birçok işyeri mağdur olmaktadır. Buna rağmen yeni imara açılan bölgelerdeki yollar elli yıl hatta yüz yıl sonrası planlanarak yapılması gerekirken bugün dahi yoğunluğu karşılayamaz hale gelmesi düşündürücüdür. Bu konudaki eksikliklerin tamamlanması ve İmar uygulamalarıyla ilgili proje ve düşünceleriniz nelerdir?

Nazilli Sanayi Kavşağı ile Nazilli Otogar Kavşağındaki Trafik yoğunluğunun önlenmesi amacıyla alınacak tedbirler konusunda proje ve düşünceleriniz nedir?

Büyükşehir Belediyesi ile yaşanan yetki anlaşmazlığı nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımız mevcuttur. Bu sorunlarla ilgili yapılacak düzenleme ve çalışmalarınız ne olacaktır?

Altıntaş Mahallesi ve Uzun Çarşı bölgesinde sıkışan ticaret nedeniyle alternatif ticaret alanlarıyla ilgili düşünce ve projeniz nedir?

Nazilli’nin yeni sanayi alanlarına ihtiyacı bulunmaktadır. Bu konudaki düşünce ve projeleriniz nedir? Yeni Sanayi alanları konusunda planladığınız alternatif alanlar nereleridir? Yaklaşık yüzölçümleri ne kadardır?

Nazilli Otopark Sorunu ve şehir içi trafik düzenlemesiyle ilgili yapılması gereken çalışmalar hakkında düşünce ve projeleriniz nedir?

Nazilli Fuar Alanının yapılabileceği yer ve m2si konusunda düşünce ve projeleriniz nedir?

Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri tarafından alınan ilan, reklam ve pano ücretlerinin yüksekliği nedeniyle yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir. Ayrıca özellikle Nazilli’de üniversite bölgesinde reklam ve ilan yerlerinin belirlenmesi, reklam panolarının daha fazla sayıda ve uygun ücretle kiraya verilmesiistenmektedir. Nazilli’deki mevcut reklam panolarının kullanıma açılması ve reklam alanı olarak kullanılabilecek yer tahsisi konusunda düşünce ve taahhütleriniz nedir?

Nazilli Eğriboyun Mezarlığının mevcut haliyle bırakılıp ihtiyaç duyulan alanların başka bölgede devam etmesi için alternatif yerlerin tespit edilmesi istenmektedir. Bu konudaki düşünce ve projeniz nedir?

Bölgemizde yetişen yerel ürünlerin şehir dışından gelen yerli ve yabancı turistlere satışını sağlayacak büyüklüğünde ve tercihen karayolu üzerinde olması gereken ticaret alanı ihtiyacı konusundaki düşüncüleriniz nedir?

Yerli ürünleri işleyen ve bir kısmı ihracat yapan tarımsal sanayi işletmeleri bölgemiz ekonomisi için büyük önem taşıyan yatırımlardır. Ancak bu işletmelerin farklı adreslerde dağınık olarak faaliyet gösterdiğinden tüm işletmeleri bir araya getirecek, ortak giderlerini paylaşabilecekleri, ihracat için zemin hazırlayacak İhtisas Tarımsal Organize Sanayi Bölgesi kurulması istenmektedir. İhtisas OSB için düşünce ve planlarınız nedir?

Siyaset kurumunun müdahale etmemesi gerektiği halde Belediye Başkanlarının bölgelerindeki sivil toplum kuruluşları ve Meslek Odalarının seçimlerinde tarafsız olmaları gerektiğini, aksi takdirde etik dışı bu müdahalelerin seçimleri etkilediğini ve sağlıksız bir sistemin ortaya çıktığını hepimiz biliyoruz.Bu konudaki iradeniz ne olacaktır? Siz de bu durumu devam ettirmeyi düşünüyor musunuz?

Nazilli Küçük Sanayi Sitesinin yüzde 90 doluluk oranına ulaştığı göz ününe alındığında, mevcut ve gelecekteki yer taleplerini karşılamak amacıyla herhangi bir proje ve düşünceniz var mı?

Nazilli Ticaret Odası tarafından tüm kurum ve kuruluşların iş birliği ile hayata geçirilmesi planlanan Nazilli Uzun Yaşam Köyü Projesi hakkındaki düşünceleriniz nedir? Projenin en kısa sürede gerçekleştirilmesi için ortak güç birliği yapmayı düşünüyor musunuz? Bu konudaki projeniz nedir?

Aday olduğunuz Belediye Başkanlığı’nın bütçe imkanlarıyla ilgili bir araştırma veya tespitiniz var mı? Yapılması taahhüt edilen işlerle ilgili mali kaynağın nereden bulunacağı konusundaki görüşleriniz ve projeleriniz nelerdir?”