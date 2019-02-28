0553 313 94 23

Başkan Çerçioğlu’ndan miting gibi açılış

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından Koçarlı’nın Haydarlı mahallesinde S.

28 Şubat 2019 Perşembe 08:24
Başkan Çerçioğlu’ndan miting gibi açılış

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından Koçarlı’nın Haydarlı mahallesinde S.S Haydarlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne tahsis edilen süt soğutma tankının açılışını yaptı.


Aydınlı çiftçileri desteklemeye devam edeceğinin altını çizen Başkan Çerçioğlusüt soğutma tankıyla birlikte çiftçilerin daha fazla kazanacağını söyledi. Başkan Çerçioğlu kooperatiften alınan sütlerin Ege Et marketlerinde satılacağını hatırlatıp hem üreticinin hem de tüketicinin kazanacağını belirtti.



’En büyük projem üreticileri desteklemek’


Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk’le birlikte Koçarlı’nın her mahallesine olduğu gibi Haydarlı’ya da birçok yatırım yapıldığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu "Mahallemize toplam 708 bin lira yatırım yaptık, sizlere hizmet etmeye de devam edeceğiz" dedi. Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman üreticinin, çiftçinin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu "Bu bölgeyi kalkındıracaksak mutlaka çiftçi desteklenmeli. Benim en büyük projem bu. Sizin her zaman yanınızdayım. Bizde öyle uçuk kaçık projeler yok, ayağı yere basan projeler var. Sevgili Haydarlılılar, süt tankı istediniz yaptık. Siz isteyeceksiniz Mutlu Başkanımla beraber biz yapacağız" diye konuştu.



’Çiftçimizin her zaman yanındayız’


Kendisine "Bravo başkanım" diyen mahallelilere teşekkür eden Başkan Çerçioğlu Büyşükşehir Belediyesi’nin her zaman zor durumda olan çiftçinin yannında olduğunu hatırlatarak "Gün geldi köylümüzün ürünü ağaçta kaldı, tarlada kaldı.Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu ürünleri satın aldık. Çünkü çiftçimiz o ürünün yüzüne bakıyor. O ürünün parasıyla borcunu harcını ödeyecek. Mutlu Başkanımla olduğumuz sürece hiçbir zaman tarlada ürününüz kalmayacak. Büyükşehir Belediyesi her zaman alıcıdır" dedi.


Haydarlı ve çevre mahallelerden süt tankını kullanacak olan mahallelilere daha fazla kazanacaklarını söyleyen Başkan Çerçioğlu "Süt tankını koyduk, bundan sonra süt kartellerine muhtaç değilsiniz. Litresini 10-15 kuruş daha yüksekten satın alacağız. Bu dört tonluk bir tank, iki tonluk da kamyonun üzerinde gezici bir tankımız var. Civar köylerden de sütleri toplayıp buraya getiriyoruz, kooperatif aracılığıyla da satıyoruz. Ege Et mağazalarında süt satışını başlattık" dedi.



’Sosyal belediyeciliğe devam edeceğiz’


Bir taraftan da sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini belirten Başkan Çerçioğlu vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadıklarının altını çizdi. Başkan Çerçioğlu "Hiçbir vatandaşımız arasında ayrım yapmadık, yapmayacağız da. Bir tek kadınlara ayrımcılık yaptım. Çünkü bizler anneyiz. AYBA’ya 10 yıldır nerede ihtiyaç sahibi varsa ben 10 yıldır onun yanında oldum, olmaya da devam edeceğim. Hayatın ne kadar pahalı olduğunu, tencerenin nasıl zor kaynadığını biz kadınlar iyi biliyoruz. O yüzden iki yemek fabrikası kurduk, haftanın 5 günü sıcak yemek çıkartıyoruz. Mutlu Başkanımla her zaman fakir fukara, garip gurebanın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Süt soğutma tankının açılışı Başkan Çerçioğlu ve Başkan Öztürk’ün yanı sıra CHP Parti Meclisi üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Koçarlı İlçe Başkanı Hakan Akın ve sivil toplum örgütleri temsilcileri tarafından yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 08:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aralık 2018'de 405 yatırım teşvik belgesi verildi
    1. Aralık 2018'de 405 yatırım teşvik..
    2. Elektrikte destek ödemeleri yarın..
    3. Elektrik desteği ödemesinden kimler..
    4. Saadet'in adayı 'kirli ittifakı'..
    5. Adana’da trafik kazası: 1 ölü
    6. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: “2 milyon..
    7. Kuşadası Liman Başkanlığı’ndan Serdar..
    8. Başkan Çerçioğlu’ndan miting gibi..
    9. Başkan Alıcık esnaf buluşmalarını..
    10. Özlem Çerçioğlu, Burunköy’ü ziyaret..
    11. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: “2 milyon..
    12. Elektrik desteği 1 Mart'ta başlıyor
    13. Elazığ bugün okullar tatil mi? | 28..
    14. 2 ilde de eğitime ara verildi
    15. 28.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    16. Ağrı okullar tatil mi? 28 Şubat..
    17. Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
    18. Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    19. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    20. CHP'li belediyelerin skandalları..
    21. Endonezya'dan Pakistan ve Hindistan'a..
    22. ABD'den kritik görüşmeyle ilgili..
    23. 3 bin 300 kaplumbağa kutularla..
    24. Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene..
    25. Yargı alanında düzenlemeler içeren..
    26. Elazığ’da okullara kar tatili
    27. Elektrik faturasına devlet desteği
    28. 'Pakistan'ın amacı savaşacak pozisyona..
    29. Milli korvet TCG Burgazada görevde
    30. ABD'den Venezuela'nın çağrısına ret
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Pakistan ve Hindistan geriliminde ülkeler tarafını seçti
    Pakistan ve Hindistan geriliminde ülkeler tarafını seçti
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Elazığ'da kaçakçılık operasyonu! Hepsi depoda bulundu
    Elazığ'da kaçakçılık operasyonu! Hepsi depoda bulundu