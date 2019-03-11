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Başkan Çerçioğlu’ndan hayvan hakları için dev adım

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile hayvanların yaşam haklarını korumaya dair protokolü imzaladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 18:22
Başkan Çerçioğlu’ndan hayvan hakları için dev adım

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile hayvanların yaşam haklarını korumaya dair protokolü imzaladı.


Hayvanların ve hayvan haklarının korunması konusunda destekçi olan Başkan Çerçioğlu, projesi HAYTAP ile birlikte hayvanların sağlıkları ve mutlulukları düşünülerek çizilecek Efeler’de 77 dönümlük hayvan bakımevinin yapılacağını söyledi. Başkan Çerçioğlu’yla birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin Efeler’deki barınağını da gezen HAYTAP delegeleri, barınağa ve bakım koşullarına tam not verdi.


HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, üyeler Gönül Hastaoğlu, Fatma Yazıcı ve Sercan Çerçi’nin yanı sıraHAYTAP İzmir’den İzmir Temsilcisi Esin Önder, Senem Demirel Acar ve Meral Oruç yanlarında getirdikleri "Patilerin Sözcüsü" Bella ile bir araya gelen Başkan Çerçioğlu "Söz Veriyorum" protokolünü imzaladı. Protokolde hayvanlar için doğal ve uygun şartların sağlanması için hayvan dernekleriyle işbirliği içerisinde çalışmayla ilgili maddeler yer alırken, Başkan Çerçioğlu protokole ek maddeler de ekleyerek işbirliğini bir adım daha öteye taşıdı. Buna göre yeni kurulacak olan 77 dönümlük hayvan bakımevinin tüm projesini HAYTAP üstlenip, inşası ve barınağın yürütülmesinde işbirliğine gidilecek.


HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan "Hayvanların korunmasıyla ilgili görev belediyelerde olduğu için belediye başkan adaylarını ziyaret ederek ne yapacaklarını öğrenerek bir protokol imzalıyoruz. Özlem Başkanımızla Aydın’da üye derneğimizle nasıl çalışacağımız konusunda bir protokol imzaladık. Hep birlikte sorunun değil, çözümün bir parçası olacağız" diye konuştu.


Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkan’ı Şenay Tekinbaş Başkan Çerçioğlu’na protokolü imzaladığı için teşekkür edip "Özlem Başkan’la HAYTAP’ın belediye başkan adaylarıyla imzaladığı ’Söz veriyorum’ protokolünü imzaladık. Sayın başkanımız protokole birkaç tane ilave madde koyarak bundan sonra barınak inşası, yürütülmesi ve projesinde bizleri de işin içerisine aldı. Bundan sonra bizimle işbirliği içersinde bizimle çalışmayı taahhüt etti ve biz de bunu canı gönülden kabul ettik. Amacımız hayvanların refah içerisinde yaşamaları" dedi.


Heyet, Başkan Çerçioğlu’yla birlikte Efeler’deki hayvan rehabilitasyon merkezinde incelemelerde bulunurken Tekinbaş mevcut şartlarda yoğun bakım ünitesi, karantina ünitesi yer alan merkezin hayvanlara uygun şartlar sağladığını söyledi. Tekinbaş "Rehabilitasyon merkezine HAYTAP Federasyonu’nun katkılarıyla bir kedi bakım ünitesi yapıldı. En önemlisi Özlem Başkanımız barınakta yapılamayan operasyonların ADÜ Veteriner Fakültesi’nde yapılmasıyla ilgili bir protokol imzaladı. 77 dönüm üzerine yeni bir barınak da kurulacağı için hiçbir eksik olmadan şahane bir tesis kurulacak. Buradaki barınakta da mevcut şartlarda bulunan alan içerisinde şu anda en iyi şartlarla hizmet veriliyor" diye konuştu.


Büyükşehir Belediyesi’nin hayvanların mutluluğu için uygun koşulları sağlamaya devam edeceğini söyleyen Başkan Çerçioğlu "Bu protokolle halihazırda hayvan dostlarımıza sağladığımız şartları bir aşama daha yukarıya çıkarıyoruz. Canlıların korunması ve kollanması gerektiğini düşünen Büyükşehir Belediyesi olarak ’Söz Veriyorum’ protokolünü imzaladık. Protokole bizzat eklediğim maddelerle HAYTAP’la bundan sonraki süreçte çok daha yoğun bir çalışma yürüteceğiz " dedi.


Hayvanseverlere de seslenen Başkan Çerçioğlu "Bu vesileyle bir kez daha ’Satın Alma Sahiplen’ projemizin hatırlatmasını yapıp hayvanseverlerden hayvan satın almamalarını, Büyükşehir Belediyesi’nin rehabilitasyon merkezlerinden hayvan sahiplenmeleri çağrımızı yineliyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 18:22
  1. doğa

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