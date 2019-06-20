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Başkan Çerçioğlu’na Kuşadası’nda ay yıldız rozet ve etli pazı sarması

AYDIN (İHA) – 31 Mart seçimlerinin ardından Kuşadası Belediyesini ilk kez ziyaret eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na özel tasarım ay yıldız rozet hediye edilirken, en sevdiği yemek olan etli pazı sarması ikram edildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:30
Başkan Çerçioğlu’na Kuşadası’nda ay yıldız rozet ve etli pazı sarması

AYDIN (İHA) – 31 Mart seçimlerinin ardından Kuşadası Belediyesini ilk kez ziyaret eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na özel tasarım ay yıldız rozet hediye edilirken, en sevdiği yemek olan etli pazı sarması ikram edildi.


Başkan Çeçrioğlu, ikinci kez göreve seçildiği 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Kuşadası Belediyesini ilk kez ziyaret etti. Belediye binası girişinde Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye personeli, partiler ve vatandaşlardan oluşan büyük bir kalabalık tarafından karşılanan Özlem Çerçioğlu, daha sonra başkanlık makamına çıktı. Burada Başkan Ömer Günel tarafından Çerçioğlu özel tasarım ay yıldızlı bir rozet hediye edilirken, en sevdiği yemek olan etli pazı sarması ikram edildi.


Kendisine yapılan jest karşısında çok memnun kalan Çerçioğlu, seçimden sonra ilk kez Kuşadası’na geldiğini belirterek; “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 5 yıl aradan sonra ikinci kez Kuşadası Belediyesini ziyaret ediyoruz. Kuşadası için yatırım ve projelerimizi sırayla faaliyete alacağız. Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak el ele vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz” dedi.



Kuşadası’na her konuda verdiği desteklerden ötürü Başkan Çerçioğlu’na teşekkür eden Ömer Günel ise, Aydın Büyükşehir Belediyesiyle her konudaki ortak çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.


Başkan Çerçioğlu, Kuşadası Belediyesinin ardından CHP ve İYİ Parti ilçe teşkilatlarını da ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:30
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