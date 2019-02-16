Başkan Çerçioğlu, Umurlu’da seçim ofisinin açılışına katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Umurlu’da seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Vatandaşlar tarafından büyük sevgi gösterileri ile karşılanan Çerçioğlu’na ilgi büyüktü. Açılışa gelen yüzlerce Umurlulu vatandaş ellerinde bayraklarla karşıladıkları Başkan Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkan Adayı Fatih Atay’a destek vereceklerini ifade etti.

Açılış törenin de konuşan CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar da önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Özlem Çerçioğlu’nun hizmet ve yatırımlarının ülkede ses getirdiğine dikkat çeken Sancar, komşu bir ilin milletvekili olarak Aydın’ın bu başarısının tüm Türkiye’de konuşulması sebebiyle gurur duyduğunu ifade etti.

Sancar konuşmasında Özlem Çerçioğlu’nun Ankara’da mecliste de gündem olduğunu, marka şehir Aydın denildiğinde akla Çerçioğlu’nun geldiğini belirterek “Siyaset aslında bir hizmet yarışıdır, bir sevgi yarışıdır. Sadece betona dokunan değil, biraz evvel yolda da gördüğüm gibi yüreklere dokunan, gönüllere dokunan bir belediye başkanımız var” dedi.

Kendilerini büyük bir coşku ile karşılayan Umurlululara hitap eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise konuşmasına Umurlu’ya yapılan yatırımlara değinerek başladı.

Başkan Çerçioğlu “Umurlu’ya 5 yılda 6 milyon 500 bin lira yatırım gerçekleştirdik. Umurlu’nun tarihinde almadığı hizmetleri büyükşehir ve ASKİ olarak gerçekleştirdik. Fen işleri olarak 16 kilometre yol yaptık, Umurlu Atatürk Bulvarı, Namık Kemal Caddesi, Barbaros Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve daha birçok hizmetlerimiz oldu.” dedi. Son günlerde gündemi meşgul eden su ücretleri konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Çerçioğlu “işte gördüğünüz gibi yalancının mumu yatsıya kadar yandı” diyerek su ücretleri konusunda çıkan yalan haberlere tepki gösterdi.

Başkan Çerçioğlu “Değerli Aydınlılar, Umurlulular ben 10 yıldır belediye başkanıyım, vatandaşlarımıza hep eşit mesafede oldum. Sosyal belediyecilik yapmaya ve Fatih kardeşimle beraber sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben fakir fukaranın, garip gurebanın yanında oldum. Nerede bir vatandaşımızın ihtiyacı varsa ben orada oldum. Bundan sonra da Fatih Atay ile birlikte çalışacağız. Umurlu’da çiftçilerimizin ürünleri ağaçta kalmış ve bizi aradılar. Başkanım ürünlerimizi alır mısınız dediler. Vatandaş borç harç içerisinde. Tabi alırız dedik. Üreticimiz zarar etmesin diye aldık ve fakir fukara garip gurebaya dağıttık. Şimdi bize neden böyle yapıyorsun, neden sosyal belediyecilik yapıyorsun diyorlar. Elbette yapacağız” dedi.