0553 313 94 23

Başkan Çerçioğlu, Sultanhisar’a spor ve sosyal tesis kazandırdı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisarlı gençlerin ve vatandaşların talebi olan Sultanhisar Spor ve Sosyal Tesisleri’ni açarak Aydın’a bir eser daha kazandırdı.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:02
Başkan Çerçioğlu, Sultanhisar’a spor ve sosyal tesis kazandırdı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisarlı gençlerin ve vatandaşların talebi olan Sultanhisar Spor ve Sosyal Tesisleri’ni açarak Aydın’a bir eser daha kazandırdı.


Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa sürede bitirilerek hizmete açılan tesisin açılışında konuşan Başkan Çerçioğlu, Aydın’ın dört bir köşesine yatırımların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyledi.


Açılışa katılanlara ve spor tesisinden ilk günden faydalanmak isteyen sporculara seslenen Başkan Çerçioğlu, tesisi Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ile birlikte yaptıklarını söyledi. Tesisin 15 dönümlük bir alana yayıldığının altını çizen Başkan Çerçioğlu, “Tesisimizde bir futbol sahası, soyunma odaları, sağlık merkezi, 1000 kişilik düğün salonu bulunuyor. Uzun zamandır istiyordunuz, kısmet bugüneymiş. Gençler, güle güle kullanın. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi. Kendisini alkışlayan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Çerçioğlu “Mahallemize de çok yakışmış” dedi. Tesisin maliyetinin 5 milyon lira olduğunu belirten Başkan Çerçioğlu “Bu zamana kadar Sultanhisar’a Osman Başkanımla birlikte 50 milyon liralık yatırım yaptık. Dile kolay. Sultanhisar’ın 50 yılda almadığı hizmeti Osman Başkanımla 5 yılda yaptık” dedi. Başkan Çerçioğlu yatırımların devam edeceğinin altını çizip “Önümüzdeki dönemde bunun en az iki katını yapacağız” ifadelerini kullandı.


Açılış başkan Çerçioğlu ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya’nın yanı sıra CHP Parti Meclis üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP ve İYİ Parti il ve ilçe yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi ve Sultanhisar Belediyesi meclis üyeleri ve Sultanhisarlı vatandaşlar tarafından yapıldı.


Açılış sonrası vatandaşlarla birlikte sahaya çıkan Başkan Çerçioğlu, gazetecilerin başlama vuruşu mu penaltı mı kullanmak istediğini sorması üzerine “Kale nasıl olsa boş” diyerek sahadaki ilk başlama vuruşunu yaptı.


Sultanhisarlı gençler futbol sahası ve spor kompleksi için, vatandaşlar da sosyal tesisler için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Tüm illerimiz bizim için hizmette öncelikli"
    1. "Tüm illerimiz bizim için hizmette..
    2. Kazım Kurt 71 Evler’de vatandaşlarla..
    3. Felaketin yaşandığı ülkede üç gün..
    4. Kahta ilçesinde esrar maddesi ele..
    5. Bayrampaşa Oğuzhan Halk Kütüphanesi..
    6. Gelir İdaresi'nden kritik..
    7. SP lideri inanamadı: Neymiş, Haçlı..
    8. PKK/KCK’nın sözde Çukurova bölge..
    9. "Türk Ressamlar" seminerleri 22..
    10. Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi..
    11. AB’den Google’a 1.49 milyar euro ceza
    12. İran-Türkiye arasında eş zamanlı..
    13. Başkan Can, özel çocuklarla buluştu
    14. 63 yaşındaki bisiklet sporcusu, araba..
    15. Başkan Adayı Bıyık’a en anlamlı hediye
    16. Şırnak'ta şehit asker için tören
    17. Haluk Alıcık’a coşkulu karşılama
    18. İcra müdürünün zimmetine geçirdiği 6..
    19. Tekirdağ’ın yeni adalet sarayı açıldı
    20. Tepebaşı Belediyesi’nin öyküsü..
    21. Tepebaşı’ndan anlamlı protokol
    22. Bayan kuaförlere gelin başı eğitimi
    23. Türel: “Emeklilere 750 hobi bahçesi..
    24. EXPOMED, 26. kez kapılarını açmaya..
    25. Başkan Erdoğan'dan Nevruz mesajı
    26. Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da..
    27. Çorum'da silahlı kuyumcu soygunu
    28. Sabiha Gökçen taksilerinde yeni dönem
    29. Öğrenciler Zafer Medya’da ders yaptı
    30. Türk domatesleri Ukrayna’ya alınmadı
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin