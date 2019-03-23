Başkan Çerçioğlu, Sultanhisar pazarını ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar’da kurulan semt pazarını gezerek vatandaş ve esnaflarla buluştu.

Pazardan alışveriş de yapan Başkan Çerçioğlu Aydınlıların bahar aylarında severek tükettikleri kedirgen (yabani kuşkonmaz) satın aldı. Pazarcıların hayat pahalılığından yakınması üzerine Başkan Çerçioğlu demeti 10 liradan satılan kedirgen için "Pazarcı kardeşlerim bir demeti toplamak için dağları dolaşmışlar. Hayat ne kadar pahalı. Bir demet kedirgenle bir kişi doymaz. Bunu pişirmek için pırasa ve yumurta da almak gerekiyor. 4 kişilik bir ailenin tek yemeği 50 liraya geliyor. Artık tencere bu kadar zor kaynıyor" diye konuştu.

Geçen kış yine Sultanhisar pazarında tanıştıkları Meşkure Ata’yla karşılaşan Başkan Çerçioğlu yaşlı kadınla bir süre sohbet etti. Başkan Çerçioğlu yaşlı kadının tezgâhındaki bütün ürünleri satın aldı ve yaşlı kadının evine bırakılmasını sağladı.